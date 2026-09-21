Quảng Trị: Có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Bùi Hoàng Phương phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại kỳ họp, sau khi 57/57 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành (100%), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phương cam kết toàn tâm, toàn ý, cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động.

Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực. Tập trung vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chiến lược "Vươn Đông, Tỏa Tây", vận hành chính quyền 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo ra chính quyền liêm chính, đưa Quảng Trị bứt phá mạnh mẽ.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị không thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh do đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái) và tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh.

Ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983; Quê quán: tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.