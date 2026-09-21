Quảng Trị có tân Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy

Dự hội nghị và trao các quyết định của Bộ Chính trị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn. (Ảnh: C.S)

Ông Vương Quốc Tuấn (sinh năm 1977), quê Bắc Ninh. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học chuyên ngành Quản lý xã hội và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Vương Quốc Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2024, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và ngày 31/7/2024 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 11/2025, ông Vương Quốc Tuấn được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tháng 1/2026, ông được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 3/2026, ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương. (Ảnh: C.S)

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đồng thời giới thiệu ông Bùi Hoàng Phương để HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp không thường lệ, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Hoàng Phương (sinh năm 1983), quê Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 11/2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 19/2/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 3/2025, ông được giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tháng 1/2026, ông Bùi Hoàng Phương được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị được thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031.