Quảng Trị có tân Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025- 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương - Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương được đào tạo cơ bản, có năng lực, kinh nghiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Vương Quốc Tuấn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bùi Hoàng Phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.