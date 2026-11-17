Ngày 17/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 5002/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm, thôn Cam Chính, xã Cam Lộ vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 14/9, tại cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các sản phẩm bánh sandwich, bánh mỳ ổ xíu, khiến 155 người tiêu dùng bị ngộ độc. Sở Y tế xác minh hành vi của hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi vi phạm trên, hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm bị phạt tiền 90 triệu đồng; đồng thời bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của hộ kinh doanh trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đối với món “Bánh sandwich, bánh mỳ ổ xíu” được chế biến ngày 14/9. Đồng thời, hộ kinh doanh phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị người bị ngộ độc…/