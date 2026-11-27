Các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại “Ngày hội Thông tin cơ sở và tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026” -Ảnh: NVCC

Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật của mạng lưới thông tin cơ sở cả nước, đồng thời cổ vũ đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở địa phương. Dịp này, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 45 tập thể và 64 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở toàn quốc.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được tôn vinh tại “Ngày hội Thông tin cơ sở và tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026” -Ảnh: NVCC

Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 2 tập thể và 2 cá nhân được tôn vinh, gồm: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Minh Hóa; Phòng Quản lý Báo chí và Xuất bản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý Báo chí và Xuất bản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vĩnh Linh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vĩnh Linh, là một trong hai cá nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được tôn vinh tại “Ngày hội Thông tin cơ sở và tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026”-Ảnh: NVCC

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân tỉnh Quảng Trị trong việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền ở cơ sở.

Qua đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin thiết yếu, chính thống đến gần hơn với người dân; đồng thời tạo động lực để đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.