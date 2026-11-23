Quảng Trị có 3 điển hình thanh niên khởi nghiệp được tuyên dương - Ảnh: Tỉnh đoàn Quảng Trị

3 thanh niên tỉnh Quảng Trị được tuyên dương gồm: chị Trần Thị Lan Chi, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhật Chi Food, xã Triệu Phong; anh Nguyễn Hữu Phước, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ Thủy sản Ngư Nam, xã Sen Ngư; anh Phan Thanh Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Thanh Sơn, xã Quảng Trạch.

Đây là những thanh niên năng động, sáng tạo trong phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với các sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương và tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Việc tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của thanh niên trong phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp và cống hiến của tuổi trẻ.