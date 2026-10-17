Quảng Trị có 3 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3 cán bộ hội của tỉnh Quảng Trị được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 - Ảnh: NVCC

Ban Tổ chức cũng đã trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 cho 32 cá nhân là những cán bộ các cấp hội phụ nữ trên toàn quốc, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Tỉnh Quảng Trị có 3 cán bộ hội được vinh danh, gồm các bà: Trương Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Sanh; Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lộ; Nguyễn Thị Mỹ Vinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà (từ trái qua phải).

Giải thưởng Nguyễn Thị Định ra đời từ năm 2024 là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao tặng 2 đợt trong một nhiệm kỳ, dành tặng cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.