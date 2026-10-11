Quảng Trị có 2 cán bộ hội tiêu biểu nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Anh Lê Ngọc Trí, Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Nam Hải Lăng trao cây giống hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế - Ảnh: H.L

Trên cương vị là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn xã Nam Hải Lăng, anh Lê Ngọc Trí là hạt nhân trong phong trào ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương. Anh là tác giả công trình nghiên cứu “Chế phẩm sinh học từ Chitosan kết hợp tổ hợp vi sinh vật có ích phòng trừ bệnh hại cây lúa”-đạt giải thưởng sáng kiến tiêu biểu toàn quốc năm 2025, cùng nhiều giải thưởng sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Không dừng lại ở nghiên cứu, anh Lê Ngọc Trí còn trực tiếp xây dựng các mô hình “Khuyến nông trẻ-Nông dân 4.0”, “Chi hội tiên phong chuyển đổi số” và sáng lập “Bản tin việc làm số” kết nối cơ hội việc làm, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên quê hương.

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang (áo xanh thanh niên) cùng các đại biểu tiếp nhận hỗ trợ quà an sinh xã hội - Ảnh: H.L

Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, anh Nguyễn Quý Nhật Linh đã ghi dấu ấn đậm nét với mô hình “Thanh niên Hiếu Giang đồng hành cùng chính quyền hai cấp”. Anh đã thành lập đội tình nguyện gồm 50 thành viên hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, kích hoạt định danh điện tử VNeID và vận hành "Ngày thứ Bảy tình nguyện vì Nhân dân" tại cơ sở.

Đặc biệt, anh Linh đã vận động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, gồm: Huy động hơn 500 triệu đồng trao trên 1.500 suất quà an sinh, hỗ trợ xây sửa 2 mái ấm tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong khó khăn và công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá 80 triệu đồng phục vụ cộng đồng.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Những cống hiến đầy trách nhiệm và nhiệt huyết của 2 thủ lĩnh thanh niên cơ sở không chỉ khẳng định bản lĩnh của tuổi trẻ Quảng Trị trong kỷ nguyên số mà còn tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng.