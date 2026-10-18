Quảng Trị có 2 cá nhân được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội

Anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn và Lê Văn Đinh được tôn vinh tại chương trình - Ảnh: NVCC

Tại chương trình, trong số 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biểu dương, tỉnh Quảng Trị có 2 cá nhân được tôn vinh là anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn (trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà) và anh Lê Văn Đinh (trú tại xã Hiếu Giang).

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh vì đã có những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực, như: Hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế; thực hiện hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ cộng đồng và các chương trình an sinh xã hội. Những đóng góp được ghi nhận trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Sự chung tay của cộng đồng đã bổ sung nguồn lực quan trọng cho công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái" và trách nhiệm xã hội.