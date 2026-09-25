Quảng Trị chuẩn bị khởi công quần thể du lịch núi U Bò – hồ Thác Chuối

Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa khu vực triển khai dự án núi U Bò – hồ Thác Chuối. Chuyến kiểm tra diễn ra khi các sở, ngành và nhà đầu tư đang chuẩn bị những phần việc cần thiết cho mốc khởi công dự kiến vào cuối tháng 10.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa dự án núi U Bò – hồ Thác Chuối

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3.2026, dự án có diện tích hơn 167ha, thuộc các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Theo phương án được giới thiệu, nơi đây sẽ hình thành quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú cùng các công trình thương mại, dịch vụ.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là hệ thống năm tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi với đỉnh U Bò. Cùng với không gian lưu trú tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao, các hạng mục này hướng tới việc tạo thêm lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng cho du khách đến Quảng Trị. Con số khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm là dự kiến của dự án sau khi hình thành, chưa phải lượng khách hiện có.

Sau chuyến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh làm việc với đại diện chủ đầu tư để nghe báo cáo tiến độ các dự án du lịch trọng điểm. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm theo dõi; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn đánh giá các dự án du lịch này có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh, yêu cầu ưu tiên giải quyết thủ tục pháp lý theo đúng quy định và phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ từng dự án.

Riêng với quần thể núi U Bò – hồ Thác Chuối, ông yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phối hợp với nhà đầu tư để phấn đấu tổ chức khởi công vào ngày 30.10.2026.

Mốc khởi công đang được thúc đẩy, còn thời điểm quần thể đi vào hoạt động chưa được công bố tại buổi làm việc. Với một dự án trải trên địa bàn ba xã và gồm nhiều hạng mục, tiến độ thực tế sẽ phụ thuộc vào việc hoàn tất thủ tục và quá trình triển khai sau khởi công.

Dự án núi U Bò – hồ Thác Chuối có diện tích hơn 167ha tại ba xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Phương án đầu tư gồm cơ sở lưu trú, công trình thương mại, dịch vụ và năm tuyến cáp treo; công suất đón khách dự kiến khoảng 3 triệu lượt mỗi năm.