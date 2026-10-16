Quảng Trị chuẩn bị gì sau cửa ra sân bay?

Tỉnh Quảng Trị ký kết thoả thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2026 - 2030

Gắn sản phẩm du lịch với đường bay

Ông Phan Phong Phú – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, hiệu quả khai thác hàng không phụ thuộc vào đường bay phù hợp, nguồn khách ổn định, sản phẩm du lịch và sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, các đối tác. Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương cần chú trọng chuẩn bị nguồn khách và dịch vụ để duy trì hoạt động khai thác.

Chị Nguyễn Minh Anh, du khách đến từ TP.HCM, muốn đưa các con đến Quảng Trị dâng hương, tìm hiểu lịch sử rồi kết hợp nghỉ biển, tham quan hang động. Gia đình chỉ thu xếp được vài ngày nghỉ nên chị phải cân nhắc thời gian di chuyển, bỏ bớt những điểm muốn đến. Chị quan tâm đến phương án bay đến một nơi, kết thúc chuyến đi ở một sân bay khác để không phải quay lại đường cũ.

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hãng hàng không khai thác, hoạt động hiệu quả...

Ông Bùi Hoàng Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

“Nếu sân bay Quảng Trị đi vào khai thác và có chuyến bay phù hợp, gia đình tôi có thể bay đến, bắt đầu hành trình dâng hương tại Thành Cổ và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Sau đó, cả nhà ra Đồng Hới tắm biển, tham quan hang động Phong Nha – Kẻ Bàng rồi bay về TP.HCM từ sân bay Đồng Hới. Đi như vậy đỡ mệt, các con cũng có thêm thời gian trải nghiệm”, chị Minh Anh chia sẻ.

Hành trình qua hai sân bay là một phương án để doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu khi có đường bay phù hợp. Khách đi theo chiều từ Nam ra Bắc có thể dành những ngày đầu cho hoạt động dâng hương, tìm hiểu lịch sử, sau đó nghỉ ngơi trước khi trở về. Thời gian ở từng điểm cần được cân đối với quãng đường di chuyển, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc đoàn có người cao tuổi.

Chị Trần Thị Hồng là hướng dẫn viên du lịch tự do ở Đồng Hới chia sẻ: Mình thường nhận dẫn các đoàn khách từ Hà Nội và TP.HCM. Điều mà du khách quan tâm nhất là việc sắp xếp điểm tham quan khi đón khách ở sân bay này, tiễn ở sân bay khác trong chuyến đi của họ. Những tour, tuyến dẫu có nhiều điểm nổi tiếng vẫn khó thuyết phục khách nếu phần lớn thời gian phải ngồi trên xe.

Đường bay Nha Trang - Đồng Hới đã được kết nối và kỳ vọng tỉnh Quảng Trị sẽ đón nhận lượng lớn khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm trong thời gian tới

“Chúng tôi dự kiến bố trí phần dâng hương, tham quan di tích ở đầu chuyến đi, sau đó mới đưa khách ra Đồng Hới nghỉ biển và khám phá hang động. Số ngày phải căn cứ vào giờ bay, sức khỏe và nhu cầu của đoàn, không thể đưa mọi điểm đến vào một lịch trình. Có phương án sớm thì doanh nghiệp mới làm việc được với các cơ sở dịch vụ, tính giá và giới thiệu cho khách”, chị Hồng nói.

Chuẩn bị dịch vụ từ trước chuyến bay

Xe đón ở một nơi, trả khách ở nơi khác sẽ ảnh hưởng đến cách bố trí phương tiện và giá tour. Giờ hạ cánh quyết định ngày đầu khách có thể tham quan những đâu, nghỉ đêm ở khu vực nào; giờ khởi hành chuyến về lại chi phối lịch trình ngày cuối. Những việc ấy cần được tính ngay khi xây dựng sản phẩm, trước khi doanh nghiệp nhận khách.

Quảng Trị đã có hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch gắn với đường bay. Trong tháng 8, đoàn doanh nghiệp Khánh Hòa khảo sát các di tích, điểm đến và cơ sở lưu trú tại địa phương, tìm hiểu khả năng xây dựng tour qua đường bay Đồng Hới – Cam Ranh. Trực tiếp đi tuyến, xem dịch vụ giúp đơn vị đưa khách lựa chọn điểm dừng, tính thời gian và làm việc với các đối tác phục vụ.

Với các đường bay đang được nghiên cứu, doanh nghiệp cũng cần khảo sát kỹ trước khi chào bán chương trình. Khoảng cách giữa các điểm đến, thời gian tham quan, nơi ăn nghỉ và chi phí vận chuyển phải được tính trong cùng một hành trình.

Tour dành cho gia đình cần có khoảng nghỉ phù hợp; đoàn đi dâng hương lại có những yêu cầu riêng về điểm đến và cách tổ chức.

Tại buổi ký kết hợp tác hàng không ngày 15.10, đại diện các hãng cho biết sẽ phối hợp quảng bá Quảng Trị, nghiên cứu phát triển đường bay và xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp.

Doanh nghiệp lữ hành tham gia sớm sẽ giúp các bên nắm rõ hơn nhu cầu về thời điểm đi, thời lượng nghỉ và mức chi tiêu của khách. Những thông tin này cũng bổ sung căn cứ để lựa chọn thị trường xúc tiến.

Thành cổ Quảng Trị là một trong những điểm đến rất được chú ý của du khách, đặc biệt là du khách phía Nam. Khi sân bay Quảng Trị đưa vào khai thác thì du khách có thể trải nghiệm được hành trình đến với Quảng Trị một cách trọn vẹn hơn

Khi đưa tour ra bán, các đơn vị phục vụ cần thống nhất cả phương án xử lý thay đổi. Một chuyến bay đổi giờ có thể kéo theo việc điều chỉnh xe đón, bữa ăn, phòng nghỉ và điểm tham quan. Doanh nghiệp phải có đầu mối phối hợp, thông báo rõ cho khách và sắp xếp lại dịch vụ phù hợp với thời gian thực tế.

Sau cửa ra sân bay, du khách bắt đầu hành trình bằng chuyến xe đón, bữa ăn, nơi lưu trú rồi đến từng điểm tham quan. Xe có đúng giờ, lịch đi có vừa sức, khách có đủ thời gian tìm hiểu nơi mình ghé thăm hay không đều ảnh hưởng đến cảm nhận về chuyến đi. Chuẩn bị kỹ những khâu ấy cũng là cách để doanh nghiệp có sản phẩm chào khách khi đường bay được xác lập.

Ngày 15.10, UBND tỉnh Quảng Trị ký thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026–2030 với Vietjet, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways.

Cùng ngày, Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng máy bay Cessna 208, với sự tham gia của Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, nhằm rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất, hạ cánh.

Hoạt động này phục vụ quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào tháng 3.2027.