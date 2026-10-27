Quảng Trị chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Duẩn trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, tổ chức tại Hà Nội từ 14-20/12/1976 - Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2027) và chương trình lễ kỷ niệm.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Phong và Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Công viên Lê Duẩn, phường Đông Hà vào ngày 6/4/2027; lễ kỷ niệm cấp tỉnh kết hợp chương trình nghệ thuật vào sáng 7/4/2027 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, cơ sở 2, phường Nam Đông Hà.

Bên cạnh đó, các hoạt động được triển khai, gồm: Hội thảo khoa học về Tổng Bí thư Lê Duẩn; chương trình chính luận nghệ thuật; bổ sung tư liệu phim tài liệu; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí; triển lãm, trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật và khánh thành Trường Chính trị Lê Duẩn. Công tác tuyên truyền và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tấm gương Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng được đẩy mạnh, hướng đến tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận sự chủ động của tỉnh Quảng Trị trong công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, tiến độ thực hiện và phân công rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, bảo đảm các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa.

Đối với hội thảo khoa học về Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng chí đề nghị mở rộng thành phần tham dự, trong đó có đoàn viên, thanh niên, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và nâng cao nhận thức chính trị cho thế hệ trẻ. Đối với triển lãm chuyên đề, đồng chí yêu cầu tổ chức mở cửa phục vụ cán bộ và Nhân dân tham quan trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 2 tuần, tạo điều kiện để công chúng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm, bảo đảm các hoạt động không chỉ được tổ chức chu đáo mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.