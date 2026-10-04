Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Cán bộ Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Đồng Hới (Quảng Trị) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân địa phương. Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị, trong quý IV/2026 hoặc quý I/2027, tỉnh sẽ tổ chức một lớp quán triệt Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh. Nội dung tập trung vào những điểm mới của Luật, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và các quy định về trình tự, thủ tục hành chính. Từ năm 2027 và những năm tiếp theo, việc tuyên truyền, phổ biến Luật sẽ được thực hiện thường xuyên, không chỉ với đội ngũ cán bộ quản lý mà còn hướng tới chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử.

Một trong những phần việc được Quảng Trị chuẩn bị ngay từ trước khi Luật có hiệu lực là rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND tỉnh và cấp xã ban hành. Những quy định không còn phù hợp sẽ được đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Việc rà soát này nhằm tạo sự thống nhất giữa quy định của địa phương với Luật mới, hạn chế phát sinh vướng mắc khi chuyển sang thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trong quá trình thực thi Luật. Tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo; số hóa hồ sơ, tài liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các địa phương triển khai nhiệm vụ này. Sau khi Chính phủ và Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, bảo đảm các quy định mới được áp dụng đồng bộ trên địa bàn.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Việc Quảng Trị chuẩn bị từ quý IV/2026 tạo khoảng thời gian cần thiết để cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân liên quan nắm bắt quy định mới trước khi Luật chính thức được áp dụng.