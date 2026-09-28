Quảng Trị: Chùa Cảnh Tiên trao 250 suất học bổng Tâm Hòa đến các em học sinh hiếu học

Chư tôn đức, chính quyền và học sinh tham dự

Buổi lễ có sự chứng minh của Thượng tọa Thích Đạt Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Cảnh Tiên; Đại đức Thích Khải Đạo, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng, phụ trách Thông tin - Truyền thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Đại đức Thích Quảng Phú, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, tri sự chùa Cảnh Tiên.

Về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Văn Nhì, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã; ông Nguyễn Ngọc, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã; ông Mai Đức Việt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Đoàn xã.

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Đạt Đức cho biết, chương trình học bổng Tâm Hòa được thực hiện với mục đích khuyến học, khuyến tài. “Tâm Hòa” là pháp danh của cố Hòa thượng Thích Nhật Lệ - nguyên trụ trì chùa Hải Quang (TP.HCM), cũng là người con quê hương Quảng Trị.

Hằng năm, quỹ học bổng đã dành tặng hàng trăm suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng đến học sinh khắp các vùng miền để nâng bước các em đến trường.

250 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng được trao đến các em học sinh hiếu học tại thôn Dinh Mười, xã Ninh Châu

Thượng tọa cũng động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển cả tri thức, đạo đức và thể chất, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương.

Theo đó, chương trình đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng để cấp phát 250 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học địa phương, trong đó gồm 150 suất trị giá 1 triệu đồng và 100 suất trị giá 500 ngàn đồng.

Trao 50 suất học bổng đến các em học sinh tại làng Trà Trì Phú, xã Vĩnh Định

Trước đó, ngày 26-9, tại Minh Mẫn từ đường (làng Trà Trì Phú, xã Vĩnh Định), chương trình cũng trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng đến các em học sinh tại địa phương.