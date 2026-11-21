Từ kiến thức công nghệ đến câu chuyện quê hương

Là một trong những Chủ tịch UBND xã trẻ của tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Tự Quốc Hùng (SN 1987) có nền tảng chuyên môn về công nghệ thông tin. Bên cạnh công việc quản lý, điều hành, ông dành thời gian nghiên cứu, thiết kế và xây dựng website giới thiệu hình ảnh, điểm đến và những giá trị văn hóa của Kim Phú.

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) tự tay xây website quảng bá du lịch địa phương. Ảnh: Quang Thạnh.

Theo ông Hùng, mỗi địa danh đều có câu chuyện riêng và nếu muốn thu hút du khách, trước hết phải giúp họ có thông tin để tìm hiểu trước chuyến đi. Vì vậy, website được xây dựng không chỉ để đăng tải hình ảnh mà hướng tới giới thiệu cảnh quan, văn hóa, đời sống cộng đồng và những trải nghiệm đặc trưng của địa phương.

“Muốn du khách biết Kim Phú có gì thì trước hết phải để họ nhìn thấy Kim Phú trên không gian mạng”, ông Hùng chia sẻ.

Kể chuyện du lịch bằng công nghệ

Xã Kim Phú có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và du lịch cộng đồng. Những điểm đến như làng du lịch Tân Hóa, hệ thống hang động Tú Làn, hang Rục Mòn, hồ Yên Phú cùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng tạo nên sức hấp dẫn riêng của địa phương.

Mỗi sản phẩm du lịch địa phương được Chủ tịch UBND xã kể bằng một câu chuyện riêng, mang đậm bản sắc quê hương. Ảnh: Quang Thạnh

Đáng chú ý, Làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, tạo thêm lợi thế để Kim Phú xây dựng hình ảnh và phát triển du lịch.

Theo ông Hùng, tài nguyên tự nhiên chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng là phải biết cách kể câu chuyện về vùng đất và đưa thông tin đến đúng đối tượng. Vì vậy, website được xem như một “cánh cửa số”, giúp du khách tìm hiểu về Kim Phú trước khi trực tiếp trải nghiệm.

Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng hình ảnh, thông tin cơ bản và những câu chuyện liên quan đến văn hóa, đời sống cộng đồng. Qua đó, những giá trị vốn hiện hữu trong cuộc sống của người dân địa phương có thêm cơ hội được quảng bá rộng rãi.

Mở thêm “cánh cửa số” cho du lịch Kim Phú

Điểm đáng chú ý, website không chỉ xuất phát từ ý tưởng của người đứng đầu chính quyền địa phương mà được ông Hùng trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc.

Xã Kim Phú có dư địa rộng lớn với các địa điểm du lịch nổi tiếng như: hang Tú Làn, hang Rục Mòn Ảnh: PV

Với ông, đây không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ mà còn là cách sử dụng kiến thức chuyên môn để phục vụ quê hương.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết dự kiến ngày 23/11, địa phương sẽ chính thức ra mắt website Kim Phú.

Theo ông Bình, việc xây dựng và ra mắt website là một trong những giải pháp mới trong cải cách hành chính, đồng thời góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Thông qua nền tảng này, địa phương kỳ vọng hình ảnh, cảnh quan, văn hóa và các giá trị du lịch của Kim Phú sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, đến với du khách và bạn bè trong nước, quốc tế.

Thiên nhiên ban tặng cảnh quan kỳ thú tại xã Kim Phú. Ảnh: PV

Theo định hướng, website sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trở thành kênh quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch và các giá trị đặc trưng của Kim Phú. Về lâu dài, nền tảng này có thể kết nối với du lịch cộng đồng, homestay, ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp và các trải nghiệm gắn với đời sống người dân.

Đối với một xã miền núi, việc đưa điểm đến lên không gian số có thể giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để du khách ở xa tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch và lựa chọn trải nghiệm.

Từ kiến thức về công nghệ thông tin và một chiếc máy tính, Chủ tịch UBND xã Kim Phú đang thử mở thêm một “cánh cửa số”, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách và góp phần tạo thêm động lực cho phát triển du lịch địa phương.