Quảng Trị: Chủ động sơ tán dân, bảo đảm an toàn trước mưa lũ

Ngày 9.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ký Công điện số 08/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được dẫn trong công điện, từ ngày 9-10.11, phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 250mm. Tại phía Nam tỉnh, từ ngày 9 đến sáng 11.11, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm. Một số nơi có nguy cơ mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Một đoạn đường nối xã Trường Ninh và xã Trường Sơn bị sạt lở do những đợt mưa đầu tháng 10 vừa qua

Từ ngày 9-12.11, các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị có nguy cơ cao ngập lụt; các sườn dốc tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát từng khu dân cư, hộ dân có nguy cơ mất an toàn, chú ý những nơi từng xảy ra sạt lở, lũ quét, xuất hiện vết nứt, khu vực chân taluy, sườn dốc. Chính quyền địa phương chủ động quyết định và tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao.

Lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cùng lực lượng, phương tiện cứu trợ phải được chuẩn bị sẵn, không để người dân thiếu các điều kiện thiết yếu khi ngập sâu, cô lập, chia cắt do thiếu chủ động.

Tại các tuyến đường, cầu, cống, ngầm tràn có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết hoặc sạt lở, các địa phương bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn; kiểm soát việc đánh bắt cá, vớt củi, qua sông suối lúc lũ lên.

Mưa đã gây sạt lở mặt đường

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch học theo thẩm quyền, nhất là ở vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông.

Các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức trực 24/24 giờ, vận hành đúng quy trình, thông báo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi xả lũ. Lực lượng quân đội, công an, biên phòng sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng bị chia cắt.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, để bị động, bất ngờ.