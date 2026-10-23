Quảng Trị chốt mốc thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 vào ngày 24/11

Chiều tối 23/10, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng các lãnh đạo Sở Tài chính, Xây dựng kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu tại phường Đồng Hới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cùng các lãnh đạo Sở Tài chính, Xây dựng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu.

Theo báo cáo tại hiện trường, đến nay dự án đã hoàn thành thi công cầu Nhật Lệ 3, đường đầu cầu phía xã Quảng Ninh và một số hạng mục thoát nước. Hiện các đơn vị tiếp tục thi công đường đầu cầu phía xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới), hệ thống thoát nước dọc, thoát nước thải và nền, móng, mặt đường mở rộng giai đoạn 2 ở khu vực này.

Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đến ngày 15/11 phải cơ bản hoàn thiện các hạng mục.

Hình ảnh cầu Nhật Lệ 3 nổi bật với hệ thống đèn LED chiếu sáng ban đêm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đánh giá khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, trong khi thời gian hoàn thành dự án không còn nhiều. Ông Phương yêu cầu nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện; tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, chậm nhất ngày 15/11, các hạng mục công trình phải hoàn thành để tổ chức kiểm tra, đánh giá. Đến ngày 24/11, thời điểm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, cầu Nhật Lệ 3 phải được thông xe kỹ thuật.

Việc đưa công trình vào thông xe kỹ thuật theo kế hoạch không chỉ tạo thêm niềm vui cho người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối không gian đô thị Đồng Hới và tạo động lực phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị.

Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công đầu tháng 1/2023, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 2,817km, gồm cầu Nhật Lệ 3 dài 561m, rộng 23,5m và tuyến đường dẫn hai đầu cầu. Phía tây, tuyến kết nối với quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh; phía đông nối với đường ven biển tại khu vực Bảo Ninh, nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Đây là tuyến kết nối mới qua sông Nhật Lệ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đông - tây và mở thêm hướng tiếp cận khu vực ven biển.