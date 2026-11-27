Mô hình trồng bưởi da xanh kết hợp trồng ổi và nuôi ong của gia đình ông Đinh Sỹ Điều góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp

Bị mất một chân sau tai nạn lao động năm 2021 khiến cuộc sống của anh Đinh Ngọc Châu (thôn Lâm Sum, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) gặp nhiều khó khăn. Để không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác và có hướng phát triển kinh tế phù hợp, năm 2022, anh Châu vay 160 triệu đồng, xây dựng khu chuồng nuôi khoảng 100m2, đầu tư 5 đôi cầy vòi hương giống, kết hợp trồng bưởi và chuối trên diện tích vườn khoảng 3.500m2. Khi đàn cầy phát triển ổn định, anh bán một phần con giống để tái đầu tư. Hiện, mô hình đang mang lại cho anh Châu thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Tại thôn Hóa Hợp (xã Kim Điền), ông Đinh Sỹ Điều chuyển đổi gần 4.000m2 đất trồng ngô, lạc và rau màu sang trồng hơn 100 cây bưởi da xanh, kết hợp trồng ổi và nuôi ong. Mỗi năm, các mô hình sản xuất này mang lại tổng thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

“Ban đầu gia đình tôi cũng lo ngại vì bưởi da xanh là cây trồng mới, cần vốn đầu tư lớn và thời gian chờ thu hoạch dài. Sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, tôi nhận thấy cây trồng này có tiềm năng nên quyết định đưa vào sản xuất” - ông Điều chia sẻ.

Theo bà Đinh Thị Cúc - Bí thư Chi bộ thôn Hóa Hợp, chi bộ thường xuyên quan tâm nội dung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trong sinh hoạt; đồng thời vận động người dân chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang các mô hình có giá trị kinh tế cao hơn.

Với những hướng sản xuất mới, chi bộ khuyến khích người dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật và cân nhắc điều kiện đất đai, nguồn vốn trước khi đầu tư. Đảng viên cũng được vận động phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế và chia sẻ kinh nghiệm với các hộ khác.

Cũng theo bà Cúc, khi những cách làm khẳng định được hiệu quả bằng kết quả thực tế, việc tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất sẽ có thêm sức thuyết phục. Qua đó, chủ trương phát triển kinh tế từng bước được cụ thể hóa trong từng khu dân cư.

Chính sách phải hướng đến hiệu quả giảm nghèo bền vững

Theo số liệu rà soát sơ bộ năm 2026, xã Kim Điền có 1.598 hộ dân, trong đó 160 hộ nghèo, chiếm 10,01% và 416 hộ cận nghèo, chiếm 26,03%. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng nguồn vốn tín dụng chính sách đang tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, tư liệu sản xuất, kỹ thuật và việc làm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết về tình hình tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm của người dân trên địa bàn, bà Đinh Thị Hồng Doanh - Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Điền cho biết thêm, toàn xã hiện có khoảng 19ha bưởi da xanh và 22 cơ sở, hộ nuôi cầy vòi hương với tổng đàn khoảng 458 con. Đây là những hướng sản xuất địa phương đang quan tâm. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính ổn định của từng mô hình.

Trong đó, đối với cây bưởi da xanh, địa phương định hướng chú trọng chất lượng giống, quy trình chăm sóc, cải tạo vườn và liên kết giữa các hộ để tạo sản phẩm đồng đều, có khả năng truy xuất nguồn gốc. Với mô hình nuôi cầy vòi hương, việc phát triển phải gắn với kiểm soát nguồn gốc con giống, hồ sơ cơ sở nuôi và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về quản lý động vật rừng.

Đề cập đến những bất lợi và rủi ro người dân có thể đối mặt do thực tế sản xuất nhỏ lẻ, thời tiết, dịch bệnh… bà Doanh thông tin thêm: “Địa phương sẽ rà soát hiệu quả các mô hình, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với điều kiện từng khu vực, đồng thời khuyến khích các hộ liên kết thành nhóm, tổ hợp tác, hợp tác xã để tăng khả năng tiếp cận kỹ thuật và thị trường. Việc kết nối với doanh nghiệp, cơ sở thu mua cũng cần được quan tâm nhằm giảm tình trạng sản xuất tự phát, thiếu đầu ra”.

Bà Đinh Thị Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà phải tạo sinh kế, việc làm và thu nhập lâu dài cho người dân. Cấp ủy, chính quyền phải lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đồng thời theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Từ thực tiễn địa phương, yêu cầu đặt ra trong công tác giảm nghèo không chỉ là bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách mà còn phải giúp họ có đủ điều kiện duy trì sản xuất, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống. Khi nguồn lực hỗ trợ gắn với sinh kế phù hợp, hướng dẫn kỹ thuật và khả năng tiếp cận thị trường, người dân sẽ có thêm điều kiện phát huy nội lực, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.