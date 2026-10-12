Quảng Trị chỉnh trang không gian biển, mở rộng dư địa phát triển du lịch

Quảng Trị tái tổ chức không gian du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối. (Ảnh minh họa)

Tại bãi biển Nhật Lệ, khoảng 80 hộ kinh doanh đã đồng ý trả lại vị trí kinh doanh, trong đó 29 chủ nhà hàng tại bãi tắm Nhật Lệ 2 đang sắp xếp, di dời. Đây là bước chuyển trong quá trình chỉnh trang không gian ven biển, vốn gặp nhiều khó khăn trong những năm qua.

Theo quy hoạch, khu vực chỉnh trang tại trục đường Trương Pháp và không gian biển Nhật Lệ có quy mô khoảng 96ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.800 tỷ đồng. Phía Đông đường Trương Pháp được định hướng bố trí công viên, quảng trường, bãi tắm và không gian công cộng; phía Tây phát triển các khu đô thị, dịch vụ và bãi đỗ xe. Việc mở rộng đường Trương Pháp cùng các tuyến kết nối cũng hướng tới cải thiện giao thông, tăng khả năng tiếp cận bờ biển và phát triển dịch vụ kinh tế biển về đêm.

Cùng với Nhật Lệ, khu vực bãi biển Đá Nhảy được tập trung chỉnh trang nhằm mở rộng không gian trải nghiệm, phát huy lợi thế cảnh quan tự nhiên. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án du lịch mới, trong đó có tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí U Bò - hồ Thác Chuối, quy mô hơn 167ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị, hướng tới khởi công dự án vào cuối tháng 10/2026.

Về kết nối, tuyến tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” khai trương tại ga Đồng Hới ngày 28/8. Từ ngày 16/8, Sun PhuQuoc Airways cũng khai thác các đường bay Đồng Hới - Hà Nội và Đồng Hới - Cam Ranh, bổ sung lựa chọn di chuyển cho du khách.

Quảng Trị dự kiến tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 từ ngày 24-30/11 tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị và khu vực Hiền Lương - Bến Hải. Các kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị vào ngày 24 hằng tháng và chương trình pháo hoa định kỳ cũng đang được xây dựng.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng, tăng 11,67%. Lượng khách lưu trú tăng 17,1%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,8%, cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục đóng góp nguồn thu cho các ngành dịch vụ liên quan.