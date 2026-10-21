Quảng Trị chi hơn 18 tỷ đồng khắc phục sạt lở bãi tắm cộng đồng Trung Giang

Đây là khu vực thuộc dự án phát triển du lịch ven biển có tổng vốn đầu tư hơn 258 tỷ đồng, từng được Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về tình trạng nhiều công trình xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Một đoạn tuyến kè và đường dạo ven biển tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, nhiều mảng bê tông, đá lát bị sụt lún, gãy vỡ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án thành phần 1: khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt. Dự án do UBND xã Bến Hải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 0,6 ha, tập trung khắc phục, gia cố tuyến đường dạo ven biển bị hư hỏng với chiều dài 311m. Các hạng mục chính gồm sửa chữa, cải tạo đường dạo, gờ chắn, mái taluy và hệ thống bảo vệ chân kè nhằm tăng khả năng chống chịu trước tác động của sóng biển, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Tuyến kè bảo vệ bờ biển tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) bị sạt lở, xói sâu vào nền đất, làm đổ sập nhiều mảng bê tông và đá lát đường dạo.

Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến đường dạo có bề rộng 3m, kết cấu bê tông xi măng, bề mặt lát đá granite. Phần mái taluy được gia cố bằng bê tông cốt thép, kết hợp bố trí các bậc cấp và mố phá sóng; đồng thời, tạo không gian phục vụ người dân, du khách ngắm biển. Hệ thống bảo vệ chân mái taluy sử dụng cọc cừ bê tông cốt thép dự ứng lực dài 5m, liên kết bằng dầm khóa đỉnh nhằm tăng độ ổn định cho công trình.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 18,157 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hơn 15,36 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,32 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí khác và dự phòng được bố trí theo quy định. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Bến Hải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả; bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư phải chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành dự án theo kế hoạch và chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành, dẫn đến bị cắt giảm hoặc thu hồi vốn.

Một đoạn đường dạo tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún, nhiều mảng bê tông lát nền gãy vỡ, gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Việc đầu tư khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các công trình hạ tầng ven biển; ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, bảo vệ tài sản công đã được Nhà nước đầu tư; đồng thời, từng bước khôi phục điều kiện khai thác bãi tắm cộng đồng Trung Giang, tạo thuận lợi cho phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ và sinh kế của người dân địa phương.

Trước đó, TTXVN đã có loạt tin, bài phản ánh tình trạng hàng chục nhà hàng, công trình dịch vụ du lịch ven biển thuộc dự án có tổng vốn đầu tư hơn 258 tỷ đồng tại khu vực Cửa Việt, Gio Hải và Trung Giang hoàn thành nhưng chậm đưa vào khai thác, một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp. Tình trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch và sinh kế của người dân ven biển.

Khu vực bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải (Quảng Trị) vừa phê duyệt dự án hơn 18,1 tỷ đồng để khắc phục, gia cố 311m đường dạo và tuyến kè ven biển bị hư hỏng, sạt lở.

Sau phản ánh của TTXVN, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có những động thái kiểm tra, xử lý. Kết luận thanh tra của tỉnh chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý dự án; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục sai sót, kiểm điểm trách nhiệm và có giải pháp đưa các công trình vào khai thác hiệu quả.

Việc phê duyệt dự án khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang là bước triển khai cụ thể nhằm xử lý những hư hỏng tại khu vực ven biển, bảo vệ các công trình đã được đầu tư. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả nguồn vốn, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công; đồng thời, có phương án quản lý, khai thác và bảo trì phù hợp, tránh tình trạng công trình tiếp tục xuống cấp, gây lãng phí sau khi hoàn thành.