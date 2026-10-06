Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương vừa ký Công văn số 4865/UBND-TH về việc phân công nhiệm vụ đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án theo từng nhóm chủ đầu tư.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách Trung ương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư và các dự án trọng điểm được phân công tại Quyết định 4148/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bảo trực tiếp chỉ đạo, phụ trách dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách Trung ương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh, Ủy ban nhân dân các xã Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hiếu Giang làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Phong Phú trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách trung ương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư.

Nhà thầu khẩn trương thi công đường dẫn phía đông cầu Nhật Lệ 3 để hoàn thành công trình vào cuối năm 2026. (Ảnh: HG)

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, cập nhật lại tiến độ giải ngân, báo cáo các khó khăn, vướng mắc, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của các Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách dự án nhằm bảo đảm tháo gỡ kịp thời các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trong những tháng cuối năm.

Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân vốn của dự án nếu trong trường hợp không giải ngân hết bị mất vốn, hủy vốn.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các dự án, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các phòng giao dịch cũng được yêu cầu rút ngắn thủ tục thanh toán, bảo đảm nhanh, gọn, kịp thời, đúng quy định; định kỳ trước 14 giờ thứ 6 hằng tuần gửi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chi tiết kết quả giải ngân các dự án, gồm kế hoạch năm 2026 và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, để kịp thời chỉ đạo.

Được biết, hiện tỉnh Quảng Trị có 20 dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài ngân sách năm 2025 sang năm 2026 với tổng mức hơn 2.708 tỷ đồng, đến 1/10, số vốn còn lại cần giải ngân hơn 1.938 tỷ đồng, chủ yếu tại địa bàn phía nam tỉnh.