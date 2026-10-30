Quảng Trị chi 360 tỷ đồng làm đường nối QL1 đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 30/10, ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 1 đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; với tổng mức đầu tư dự kiến 360 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Tuyến đường dài gần 10km ở Quảng Trị nối quốc lộ 1 với nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (Ảnh HT).

Theo quyết định, dự án có chiều dài khoảng 9,8km, điểm đầu giao với quốc lộ 1 tại Km 690+430, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại Km 1020+100.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, các công trình trên tuyến được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

Dự án đi qua địa bàn các xã Cam Hồng, Lệ Thủy, Lệ Ninh và Trường Phú. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị - được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến 2030.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống các tuyến đường ngang kết nối trục Đông - Tây, đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các khu du lịch trong khu vực, trong đó có Bang Onsen.

Công trình cũng được kỳ vọng tăng cường năng lực vận tải, tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn vật liệu xây dựng ở phía Tây tỉnh, đồng thời kết nối các khu vực du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao khả năng phòng tránh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, việc triển khai dự án sẽ tận dụng khối lượng các hạng mục đã thi công từ dự án nâng cấp trước đây, qua đó tối ưu nguồn vốn và hạn chế lãng phí nguồn lực.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện các thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Từng có dự án đường 110 tỷ đồng đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng bị đình trệ. Trước đó, dự án đường nối từ quốc lộ 1 đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt vào tháng 1/2015, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài khoảng 4km, có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Công trình bắt đầu thi công từ tháng 11/2016 nhưng phải tạm dừng do nguồn vốn bố trí hạn chế. Đến cuối năm 2021, dự án được bố trí vốn để triển khai trở lại và thi công đến cuối năm 2023, trước khi tiếp tục đình trệ vì thiếu vốn. Tháng 10/2024, tỉnh Quảng Bình (cũ) yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu hồi tiền tạm ứng của các nhà thầu, dừng dự án, hoàn tất nghiệm thu và thanh quyết toán phần khối lượng đã thực hiện trong giai đoạn 1. Sau đó mới lập thủ tục đầu tư đối với phần khối lượng còn lại. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, việc quyết toán giai đoạn 1 kéo dài do một số nhà thầu chưa hoàn trả đầy đủ tiền tạm ứng, quá trình nghiệm thu và khắc phục các tồn tại tại hiện trường mất nhiều thời gian, hồ sơ giữa các đơn vị phối hợp hoàn thiện còn chậm. Quá trình sáp nhập tỉnh, sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp cũng ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán. Ngày 25/3/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị có tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đến ngày 7/7/2026, Sở Tài chính có báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.