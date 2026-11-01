Quảng Trị chi 200 tỷ đồng 'cứu' 10 hồ đập có nguy cơ mất an toàn

Nhiều hồ đập xuống cấp, mất an toàn

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tên địa bàn tỉnh hiện có 272 hồ chứa thủy lợi, 413 đập dâng thủy lợi cùng với các trạm bơm và hệ thống kênh mương, các công trình này bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất cho hơn 102.400ha lúa, trên 2.993ha hoa màu, hơn 3.471ha nuôi trồng thủy sản, đồng thời tham gia cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, các ngành kinh tế khác, điều tiết nguồn nước và góp phần phòng, chống thiên tai.

Tuy nhiên, phần lớn đập, hồ chứa được xây dựng từ nhiều năm trước, trong đó nhiều công trình hình thành từ những năm 1980, đã khai thác trong thời gian dài nên xuất hiện hư hỏng, xuống cấp ở các mức độ khác nhau. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, mưa, lũ ngày càng bất thường, cực đoan, nguy cơ mất an toàn đối với các công trình xuống cấp gia tăng; nếu xảy ra sự cố, nhất là sự cố đập, có thể gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng vùng hạ du.

Hồ chứa nước Lục Cục hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

Qua kiểm tra, rà soát, toàn tỉnh hiện có 83 đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp ở các mức độ khác nhau, chưa được bố trí đầy đủ kinh phí sửa chữa. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và nhu cầu trước mắt, dự kiến sẽ có 55 công trình cần được xem xét đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, mưa, lũ ngày càng bất thường, cực đoan, nguy cơ mất an toàn đối với các công trình xuống cấp gia tăng. Nếu xảy ra sự cố, nhất là sự cố đập, có thể gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng vùng hạ du.

Chi 200 tỷ đồng giải cứu hồ đập

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Sửa chữa các hồ đập có nguy cơ mất an toàn tỉnh Quảng Trị" với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2027-2030.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm an toàn cụm công trình đầu mối để an toàn vùng hạ du, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội địa phương; góp phần cải thiện điều kiện sống của Nhân dân, bảo vệ tài nguyên nước, cảnh quan và môi trường sinh thái, hướng tới phát triển bền vững.

Hồ Khe Su, xã Bố Trạch sẽ được đầu tư sửa chữa

Dự án sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối và các hạng mục phụ trợ (đường quản lý vận hành, nâng cấp kênh tưới, hệ thống điện vận hành…) cho 10 hồ, đập trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Hồ Khe Cái (xã Kim Phú), hồ Hòa Lạc (xã Hòa Trạch), hồ Khe Trai (xã Quảng Trạch), hồ Hoóc Chọ (xã Nam Gianh), đập Khe Vàng (xã Phong Nha), hồ Khe Su (xã Bố Trạch), hồ Lục Cục (xã Bố Trạch), hồ Trúc Kinh (xã Gio Linh), hồ Phú Dụng (xã Cồn Tiên) và hồ Khe Mây (phường Nam Đông Hà).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Trị là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và pháp luật liên quan.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Mai Việt Hưng - Trưởng phòng Thủy lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các địa phương đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát thì thấy rằng nhiều hồ đập được đầu tư cách đây từ 30 đến 40 năm đã hư hỏng, xuống cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các địa phương đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát, tổng hợp và lập danh mục các hồ chứa trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt kế hoạch nâng cấp sửa chữa giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khi chờ dự án chính thức được triển khai, đơn vị đã chỉ đạo các địa phương thực hiện ngay các biện pháp hộ đê, gia cố tạm thời bằng rọ đá tại các vị trí xung yếu nhằm tăng cường khả năng chịu lực, đảm bảo an toàn tối thiểu cho công trình trong mùa mưa lũ