Quảng Trị chạy nước rút tuân thủ quy định EUDR

Thời gian gấp rút

Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) chính thức áp dụng từ ngày 30/12/2026. Sau thời gian này, đối với tỉnh Quảng Trị, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su, gỗ rừng trồng sẽ chịu tác động trực tiếp bởi EUDR.

Thực hiện các nhiệm vụ triển khai Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đối với ngành hàng cà phê, cao su, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát vùng sản xuất, thu thập thông tin, dữ liệu vùng trồng và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của EUDR.

Công tác số hóa vùng sản xuất cà phê đang được triển khai tại các địa phương có diện tích cà phê tập trung

Đối với cây cà phê, các địa phương đã từng bước rà soát diện tích, địa điểm sản xuất, thông tin hộ sản xuất, vùng trồng và các thông tin liên quan phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Công tác số hóa vùng sản xuất cà phê đang được triển khai tại các địa phương có diện tích cà phê tập trung. Đến nay, đã có 4 xã (Hướng Phùng, Khe Sanh, A Dơi, Tân Lập) triển khai thu thập dữ liệu với trên 3.034,52/3.456,92 ha, đạt 87,8% diện tích, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu không gian về vùng sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh.

Đối với cao su tiểu điền đến nay các địa phương đã có báo cáo cung cấp thông tin về dữ liệu vùng trồng đối với cây cao su phục vụ triển khai Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Kết quả rà soát đã có 924/9.320 ha cao su tiểu điền (9,9%) đã thu thập tọa độ vùng trồng (xã Vĩnh Linh, xã Trường Phú, xã Phong Nha, xã Gio Linh, xã Bến Hải, xã Đông Trạch, Phường Đồng Sơn, Phường Quảng Trị và Minh Hóa. Trong đó có xã Phong Nha và phường Đồng Sơn, xã Đông Trạch và xã Minh Hóa đã thực hiện trên 100% diện tích cây cao su.

Tại tỉnh Quảng Trị, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su, gỗ rừng trồng sẽ chịu tác động trực tiếp bởi EUDR

Trả lời Người Đưa Tin, ông Bùi Xuân Thường - Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị trong triển khai Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thu thập tọa độ và số hóa vùng trồng, minh bạch hóa nguồn gốc nông sản, quyết tâm giữ vững thị trường xuất khẩu chiến lược cho hai ngành hàng chủ lực là cà phê và cao su. Đến nay đã thực hiện được 100% diện tích cây cao su trên địa bàn.

Hiện Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát phần diện tích còn lại, bổ sung thông tin còn thiếu, chuẩn hóa dữ liệu và từng bước phân loại vùng sản xuất theo mức độ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu EUDR.

Những khó khăn cần tháo gỡ

Trả lời Người Đưa Tin, Ông Bùi Phước Trang - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, Tại địa phương, chính quyền các cấp và ngành Nông nghiệp đang "chạy nước rút" với tinh thần khẩn trương nhất nhằm thu thập tọa độ và số hóa vùng trồng, minh bạch hóa nguồn gốc nông sản, quyết tâm giữ vững thị trường xuất khẩu chiến lược cho hai ngành hàng chủ lực là cà phê và cao su.

Quảng Trị đang "chạy nước rút" nhằm thu thập tọa độ và số hóa vùng trồng, minh bạch hóa nguồn gốc nông sản, quyết tâm giữ vững thị trường xuất khẩu chiến lược cho hai ngành hàng chủ lực là cà phê và cao su

Quá trình triển khai, nhiều địa phương còn lúng túng trong việc xác định quy trình chuẩn từ khâu thu thập dữ liệu tại cơ sở đến kiểm tra, xác nhận và sử dụng dữ liệu phục vụ chuỗi cung ứng xuất khẩu. Việc sử dụng các công cụ, phần mềm phục vụ thu thập dữ liệu không gian gặp khó khăn. Cán bộ cấp xã còn tâm lý thận trọng do chưa xác định rõ dữ liệu được thu thập trên nền tảng nào sẽ là dữ liệu chính thức phục vụ việc cấp mã số, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng EUDR. Hiện nay, địa phương chưa có đầy đủ công cụ và dữ liệu chuyên sâu để chủ động thực hiện việc đối chiếu, xác minh toàn bộ các tiêu chí liên quan đến mất rừng, suy thoái rừng theo yêu cầu của EUDR.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện EUDR đối với ngành hàng cà phê, cao su trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa và quản lý thống nhất, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn thống nhất quy trình thực hiện EUDR, đồng thời hướng dẫn rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong quá trình thực hiện.

Sớm thống nhất và công bố nền tảng/cơ sở dữ liệu chính thức phục vụ thu thập, quản lý và cập nhật dữ liệu vùng sản xuất cà phê, cao su; hướng dẫn về cấu trúc, trường thông tin, tiêu chuẩn dữ liệu và phương thức cập nhật, chia sẻ, kết nối dữ liệu, hạn chế việc địa phương phải thực hiện trên nhiều phần mềm, nền tảng khác nhau.

Hỗ trợ kết nối, chia sẻ và đối chiếu dữ liệu chuyên ngành, nhất là dữ liệu vùng sản xuất với dữ liệu rừng và các dữ liệu nền có liên quan, nhằm phục vụ kiểm tra, xác minh và đánh giá rủi ro theo yêu cầu EUDR.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, thực hành trên dữ liệu thực tế cho cán bộ chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã, tập trung vào kỹ năng thu thập, chuẩn hóa, số hóa và kiểm tra dữ liệu vùng sản xuất; sử dụng nền tảng EUDR; đối chiếu dữ liệu với dữ liệu rừng; xử lý các trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch, chồng lấn và các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.