Quảng Trị: Chạy đua tiến độ hoàn thiện hai trường nội trú vùng biên

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.560 học sinh. Đến ngày 13/10, khối lượng iu thi công đạt khoảng 82% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, dự án tại xã Đakrông có tổng mức đầu tư 220,9 tỷ đồng, phục vụ 1.021 học sinh, đạt khoảng 91% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các khối nhà chức năng, lắp đặt thiết bị và triển khai những hạng mục phụ trợ.

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa kéo dài, nguồn vật liệu vận chuyển từ xa, giá nhiên liệu và vật liệu biến động, cùng tình trạng thiếu lao động có tay nghề. Địa hình phức tạp, nền đất yếu tại một số vị trí ở Hướng Phùng và nguy cơ gián đoạn tuyến đường độc đạo vào công trường Đakrông khi nước dâng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, rà soát tiến độ từng hạng mục, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10/2026. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, bàn giao thiết bị trước ngày 30/10, tạo điều kiện để các nhà trường kiểm tra và vận hành thử.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và phương án quản lý học sinh nội trú. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học và chủ động ứng phó với mùa mưa bão cũng cần được chú trọng, sẵn sàng đưa các công trình vào hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh tại các địa bàn miền núi, biên giới.