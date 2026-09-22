Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió gần bờ hơn 8.500 tỷ đồng

Ảnh minh họa: Một góc trang trại điện gió B&T Quảng Bình, phía bắc tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: HG)

Theo đó, mục tiêu dự án là xây dựng và quản lý nhà máy sử dụng năng lượng gió để phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia; cung cấp, bán nguồn điện xanh, sạch giúp đa dạng hóa nguồn cung điện, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo sẵn có góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường.

Dự án nằm trên khu vực biển gần bờ, trong phạm vi 6 hải lý thuộc phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão; diện tích khảo sát, nghiên cứu dự án khoảng 14.568ha; độ sâu đáy biển từ 17-22m. Công suất thiết kế của nhà máy 200MW, sản lượng điện năng: 515,86GWh/năm.

Dự án gồm các hạng mục chính: 32 tuabin gió, công suất mỗi tuabin khoảng 6,25MW. Vị trí tuabin bố trí cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình tối thiểu 1.000m, 1 trạm biến áp 35/500kV, đường dây 500kV dài 27,5km; xây dựng đường dây mạch đơn 500kV từ Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ đấu nối về thanh cái 500kV NĐ Quảng Trạch theo phương án đấu nối đã được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Diện tích dự kiến sử dụng đất, mặt nước khoảng 69ha trong đó, diện tích mặt nước khoảng 55ha. Vốn đầu tư dự kiến của dự án: 8.507 tỷ đồng.

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng nêu rõ, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải bảo đảm đưa dự án vào vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.

Được biết, đây là 1 trong 3 dự án điện gió gần bờ (toàn bộ trụ ở biển) tại tỉnh Quảng Trị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Phát triển năng lượng hiện là 1 trong 4 trụ cột của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới.