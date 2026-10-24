Quảng Trị: Chăm lo đời sống người dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị trao quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ. (Ảnh: PHAN VĨNH)

Tại chương trình, đại biểu và nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, khẳng định tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình nhà ăn tại Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ. (Ảnh: PHAN VĨNH)

Đoàn y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới, với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Chương trình cũng khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, nhà ăn tại Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào. Ngoài ra, Ban tổ chức trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở cùng nhiều phần quà cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ.

Đoàn y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới. (Ảnh: PHAN VĨNH)

Dịp này, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 trao giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet cho tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập và các cá nhân có đóng góp tích cực trong phối hợp xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào.

Khánh thành công trình nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN VĨNH)

Chương trình góp phần chăm lo đời sống nhân dân vùng biên, tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân hai nước, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.