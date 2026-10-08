Quảng Trị chấm dứt dự án của Tập đoàn FLC 371 tỷ đồng

Dự án FLC Quảng Bình do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đang nợ thuế hơn 684 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Ngày 8/10, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Quảng Trị (thuộc Tập đoàn FLC).

Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 6/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 6/2019, triển khai trên diện tích khoảng 200 ha tại tiểu khu 764 và 765, thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ cũ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 371 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, với mục tiêu hình thành vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sản xuất từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, sau nhiều năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án gần như không được triển khai. Nhà đầu tư chỉ mới phối hợp với địa phương thực hiện một số thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế và tạm ứng hơn 5,2 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng khoảng 60 ha. Trên thực địa, doanh nghiệp mới thực hiện san gạt thực bì rồi dừng thi công cho đến nay.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án chưa hoàn tất nhiều thủ tục quan trọng như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng và phương án phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, nhiều nội dung nhà đầu tư cam kết thực hiện với cơ quan Nhà nước như nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, báo cáo tiến độ triển khai, kế hoạch vận hành... cũng không được thực hiện đúng thời hạn.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư nhiều lần viện dẫn các nguyên nhân khách quan và đề nghị gia hạn tiến độ. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, nhà đầu tư chưa chứng minh được các điều kiện để tiếp tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án theo quy định. Việc dự án chậm triển khai trong thời gian dài, nhiều lần cam kết nhưng không thực hiện đã gây lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước và trật tự tại khu vực dự án.

Trên cơ sở rà soát quá trình triển khai và các quy định liên quan, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã thông báo chấm dứt hoạt động Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị.