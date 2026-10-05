Quảng Trị: Cầu Nhật Lệ 3 sắp hoàn thành sau 3 năm thi công

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, sau 3 năm thi công đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng hợp đồng xây dựng, dự kiến đưa công trình vào sử dụng cuối tháng 10/2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cầu Nhật Lệ 3 có kết cấu nhịp dạng vòm hộp thép và bêtông cốt thép liên tục gồm 5 nhịp. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, sau 3 năm thi công đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng hợp đồng xây dựng, dự kiến đưa công trình vào sử dụng cuối tháng 10/2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Mặt cắt cầu Nhật Lệ 3 rộng 23,5m, gồm bốn làn xe rộng 14m, dải phân cách giữa 0,5m, dải an toàn 2m và phần lề cầu, lan can rộng 7m. Tốc độ thiết kế 60 km/h. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cầu Nhật Lệ 3 có kết cấu nhịp dạng vòm hộp thép và bê tông cốt thép liên tục gồm 5 nhịp. Vòm thép giữa cao khoảng 50m tính từ mặt nước và 37m tính từ mặt cầu, được xác định là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cầu Nhật Lệ 3 có kết cấu nhịp dạng vòm hộp thép và bê tông cốt thép liên tục gồm 5 nhịp. Vòm thép giữa cao khoảng 50m tính từ mặt nước và 37m tính từ mặt cầu, được xác định là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, sau 3 năm thi công đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng hợp đồng xây dựng, dự kiến đưa công trình vào sử dụng cuối tháng 10/2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện 1km đường đầu cầu phía Đông, đưa cầu Nhật Lệ 3 vào sử dụng cuối tháng 10/2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Khoảng 300m đường dẫn phía đông cầu, đoạn từ nút giao Nguyễn Thị Định đến đường ven biển đang được nhà thầu tập trung thi công, hoàn thiện. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)