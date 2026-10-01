Quảng Trị: Cầu Nhật Lệ 3 chạy nước rút, nỗ lực thông xe cuối năm

Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc thi công

Cuối tháng 6/2026, dự án còn vướng khoảng 0,5km mặt bằng khiến đường dẫn phía bán đảo Bảo Ninh chưa thể thi công đồng bộ, trong khi cầu Nhật Lệ 3 cơ bản hoàn thành và hệ thống chiếu sáng trang trí đã được lắp đặt.

Khi đó, còn 19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.

Cầu Nhật Lệ 3 đang được các nhà thầu tập trung thi công, hướng tới hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

UBND phường Đồng Hới cùng các đơn vị liên quan nhiều lần tổ chức đối thoại, trực tiếp đến từng hộ dân để giải thích chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những vấn đề người dân còn kiến nghị.

Đầu tháng 7, 7 hộ dân cuối cùng thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Mặt bằng toàn tuyến được bàn giao, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công trở lại.

Ngay sau khi có mặt bằng, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công đường đầu cầu phía đông, đoạn kết nối với đường ven biển tại Bảo Ninh.

Cầu Nhật Lệ 3 có chiều dài 561m, rộng 23,5m, bắc qua sông Nhật Lệ.

Sau gần 2 tháng tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa gần 2km trong tổng số 2,2km đường đầu cầu phía đông; hoàn thành hệ thống cống thoát nước dọc D800.

Theo Ban Quản lý dự án thành phần 2 - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị (đại diện chủ đầu tư), khối lượng thực hiện của hợp đồng xây dựng hiện đạt khoảng 95%. Các hạng mục còn lại gồm hệ thống thoát nước dọc D2000, nền - móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía đông cầu và đường dẫn lên cầu.

Đến nay, tổng vốn được bố trí trong năm 2025 kéo dài sang năm 2026 và kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân hơn 100 tỷ đồng trong tổng số 174 tỷ đồng, đạt khoảng 58%.

Đường dẫn phía đông cầu Nhật Lệ 3 đang được nhà thầu khẩn trương hoàn thiện để kết nối với tuyến đường ven biển.

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực thi công các hạng mục còn lại của dự án sau khi được bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2, cho biết ngay khi mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đã tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối năm nay.

Cây cầu mới trên dòng Nhật Lệ

Nhìn từ xa, phần vòm thép của cầu Nhật Lệ 3 tạo nên một đường cong nổi bật trên mặt sông. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ là công trình giao thông thứ ba bắc qua sông Nhật Lệ, đồng thời mở thêm một hướng kết nối giữa khu vực phía tây với không gian đô thị và ven biển ở phía đông.

Trước khi triển khai dự án, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) khi đó đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế với mục tiêu tạo một điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Nhật Lệ.

Hình ảnh cầu Nhật Lệ 3 nổi bật với hệ thống đèn LED chiếu sáng ban đêm

Phương án được lựa chọn do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế ADA và cộng sự thực hiện, lấy cảm hứng từ những rặng núi đá vôi và dòng sông uốn lượn của Quảng Bình.

Điểm đáng chú ý của công trình là hệ vòm thép với nhịp chính 120m và nhịp phụ 80m. Các cấu kiện được tổ hợp từ những tấm thép dày 36-42mm, kết hợp hệ sườn dọc, sườn ngang.

Cầu còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Hệ thống đèn LED công suất lớn chiếu trực tiếp lên các mặt vòm, kết hợp hàng nghìn đèn LED pixel bố trí dọc hệ cáp, tạo hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Dù chưa chính thức đưa vào khai thác, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật của cầu đã được vận hành thử nghiệm vào một số dịp lễ, cuối tuần.

Khi hoàn thành, cầu Nhật Lệ 3 sẽ tạo thêm một hướng kết nối giữa quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực phía đông sông Nhật Lệ với các tuyến giao thông hiện hữu.

Công trình được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện kết nối bán đảo Bảo Ninh với khu vực phía tây sông Nhật Lệ và hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ ven biển.

Trong những tháng cuối năm, thời tiết mưa lũ được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tranh thủ những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công, với mục tiêu hoàn thành dự án và đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2026.

Cầu Nhật Lệ 3 - được khởi công đầu tháng 1/2023, dự án có tổng chiều dài 2,817km, gồm cầu Nhật Lệ 3 dài 561m, rộng 23,5m và tuyến đường dẫn hai đầu cầu. Phía tây, tuyến kết nối với Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh; phía đông nối với đường ven biển tại khu vực Bảo Ninh, nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Đây là tuyến kết nối mới qua sông Nhật Lệ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đông - tây và mở thêm hướng tiếp cận khu vực ven biển.