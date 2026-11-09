Quảng Trị cảnh báo nguy cơ lũ quét, chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Quảng Trị cảnh báo mưa lớn, yêu cầu các địa phương theo dõi và ứng phó kịp thời.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 9-10/11, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa 100-200mm, cục bộ trên 250mm; phía Nam mưa từ ngày 9 đến sáng 11/11, phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Từ ngày 9-12/11, các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; kịp thời thông tin đến người dân và chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các địa phương phải rà soát cụ thể khu dân cư, hộ dân có nguy cơ mất an toàn, nhất là những nơi từng xảy ra sạt lở, lũ quét, xuất hiện vết nứt, chân taluy và sườn dốc. Trên cơ sở đó, chủ động quyết định, tổ chức sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Đối với hoạt động giáo dục, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lớn, ngập lụt.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất; phối hợp với chính quyền địa phương quyết định việc nghỉ học, điều chỉnh lịch học theo thẩm quyền, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và chia cắt giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm tra tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn và những khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở.

Khi có mưa lũ, phải bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng giao thông; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn. Đồng thời, kiểm soát việc đi lại, đánh bắt cá, vớt củi và qua sông suối khi lũ lên.

Các địa phương cần chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, phương tiện và trang thiết bị để sẵn sàng hỗ trợ, cứu trợ người dân tại những khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt, không để người dân thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Đối với các hồ chứa, công trình thủy lợi và thủy điện, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước và lưu lượng nước đến hồ; tăng cường kiểm tra an toàn đập, tràn xả lũ, cửa van và các thiết bị vận hành.

Việc vận hành hồ chứa phải tuân thủ quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hồ chứa đang có dung tích trữ thấp, cần rà soát, cập nhật kế hoạch tích nước phù hợp với dự báo mưa lũ, đồng thời xây dựng kịch bản vận hành khi xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Khi xả lũ, phải thông báo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến khu vực bị ngập sâu, cô lập, chia cắt khi có yêu cầu.

Lực lượng biên phòng phối hợp với địa phương thông báo diễn biến thời tiết nguy hiểm để tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức trực ban, trực chỉ huy nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình tại cơ sở và chủ động xử lý các tình huống phát sinh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động, bất ngờ.