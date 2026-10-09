Quảng Trị: Cảnh báo lũ trên các sông, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp

Dự báo từ ngày 9 - 10/10, trên các sông ở Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Theo số liệu quan trắc lúc 15 giờ ngày 9/10, mực nước sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đạt 9,13 m, cao hơn mức báo động 1 là 1,13 m; tại trạm Lệ Thủy đạt 1,53 m, cao hơn mức báo động 1 là 0,33 m. Trên sông Bến Hải, mực nước tại trạm Hiền Lương đạt 0,95 m, thấp hơn mức báo động 1 là 0,05 m.

Dự báo trong những giờ tới, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Từ ngày 9 - 10/10, đỉnh lũ trên các sông có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu dân cư ở hạ lưu và các khu đô thị; đồng thời, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra tại các khu vực miền núi, trung du.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ và ngập lụt có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Đặc biệt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi có nguy cơ gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến của lũ, các địa phương và người dân cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đề phòng ngập lụt tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông, suối và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc. Đồng thời, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.