Quảng Trị cần hơn 2.300 tỷ đồng chống xói lở bờ biển Nhật Lệ, Bảo Ninh

Chiều 27/10, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu vực kè Bảo Ninh và bờ biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở - ngành kiểm tra tình hình sạt lở khu vực kè biển Bảo Ninh. Ảnh Mỹ Hạnh

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, khu vực biển Nhật Lệ và Bảo Ninh thường xuyên chịu tác động của mưa bão, triều cường, sóng lớn và tình trạng xâm thực. Tình trạng này khiến bãi biển bị hạ thấp, đất cát bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng ven biển và hoạt động du lịch.

Đáng chú ý, qua các đợt mưa bão, sóng lớn phá vỡ các cấu kiện bảo vệ mái kè, gây sụt lún, cuốn trôi nền cát, làm hư hỏng tường chắn và nhiều hạng mục bảo vệ bờ biển.

Dù đã được sửa chữa, khắc phục, tình trạng hư hỏng vẫn tái diễn sau mỗi mùa mưa bão, phạm vi sạt lở tiếp tục mở rộng và lấn sâu vào đất liền.

Tại khu vực biển Nhật Lệ, ngành chức năng đề xuất trước mắt xây dựng mới tuyến kè bảo vệ bờ dài hơn 1,3km. Về lâu dài, địa phương dự kiến đầu tư thêm các tuyến đê giảm sóng và công trình phụ trợ, với tổng kinh phí khoảng 610 tỷ đồng.

Trong khi đó, tình trạng xâm thực tại biển Bảo Ninh đang đe dọa trực tiếp cảnh quan và hạ tầng du lịch ven biển. Có đoạn từ đường dạo đến mép khu vực sạt lở chỉ còn khoảng 20m; độ sâu xói lở hơn 5m, với chiều dài trên 350m.

Trước nguy cơ mất các bãi tắm dọc tuyến đô thị ven biển Bảo Ninh, ngành chức năng đề xuất sớm đầu tư tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực quảng trường biển Bảo Ninh và vùng lân cận, với chiều dài khoảng 2km.

Để bảo đảm ổn định lâu dài, khu vực này còn cần các tuyến đê giảm sóng, đê ngăn cát và công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí dự kiến cho các hạng mục khoảng 1.700 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương chuẩn bị đầu tư các công trình chống xói lở trên cơ sở khảo sát, đánh giá tác động và hiệu quả tổng thể. Trong đó lưu ý cần mở rộng không gian hạ tầng, quy hoạch đường sá đồng bộ, rộng rãi để đón khách du lịch.

Các đơn vị cần đề xuất nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương hoặc cân đối ngân sách tỉnh để triển khai, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ hạ tầng, từng bước phục hồi cảnh quan và không gian bãi biển, tạo nền tảng phát triển du lịch biển bền vững.

Đề xuất nguồn vốn, tìm địa điểm kinh doanh mới cho người dân ở bãi tắm Nhật Lệ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, giải thích chủ trương chỉnh trang, phát triển bãi biển Nhật Lệ và quy hoạch tuyến đường Trương Pháp nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương tìm địa điểm phù hợp để quy hoạch khu thương mại, dịch vụ, tổ chức đấu giá, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân hết thời hạn thuê đất tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2 chuyển địa điểm kinh doanh, ổn định sinh kế.