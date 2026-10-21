Quảng Trị cần giảm thực chất 50% thời gian thủ tục hành chính, nhân rộng cơ chế 'luồng xanh'

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị - Ảnh: CP

Theo đó, chiều 21/10, phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu 3 vấn đề tỉnh cần lưu ý: Tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản, dẫn đến áp lực dồn vào Quý IV rất lớn. Đặc biệt, kết quả của "trụ cột" công nghiệp-xây dựng thấp hơn kịch bản cơ sở.

Không những vậy, động lực tăng trưởng còn phụ thuộc một số dự án năng lượng lớn. Việc chậm tiến độ của các dự án này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng trưởng GRDP trong 9 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, giải ngân đầu tư công, nhất là vốn ngân sách trung ương còn thấp; thu ngân sách chưa đạt yêu cầu.

Phó Thủ tướng: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh: CP

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; khẩn trương đưa dự án vào hoạt động, tạo sản phẩm và giá trị gia tăng thực tế. Theo đó, khẩn trương rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án vốn lớn; xử lý nhà thầu thi công cầm chừng; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao.

Cùng với đó, cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp để khơi thông nguồn lực phát triển. "Đây là điểm nghẽn của tỉnh mà nhiều năm qua chưa giải quyết được; đề nghị đồng chí Bí thư, Chủ tịch tập trung chỉ đạo, đây cũng là cơ hội để các đồng chí khẳng định quyết tâm và năng lực của mình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu của Quảng Trị không chỉ là trở thành trung tâm năng lượng, mà phải tận dụng lợi thế năng lượng để thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật, hình thành các chuỗi giá trị mới, tạo việc làm và nguồn thu bền vững cho tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Quảng Trị tập trung một số nhiệm vụ cụ thể - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Trị phát huy lợi thế đặc biệt sau hợp nhất, kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các điểm du lịch biển đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng để hình thành những tuyến, sản phẩm du lịch liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và giá trị gia tăng từ du lịch.

Trước mắt, cần khai thác hiệu quả mùa khách quốc tế cuối năm và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tháng 11/2026; chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027; thúc đẩy các dự án du lịch trọng điểm, trong đó có Quần thể núi U Bò - hồ Thác Chuối; quan tâm phát triển nông nghiệp xanh, chế biến nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, Quảng Trị cần nghiên cứu, nhân rộng cơ chế "luồng xanh" trong đầu tư kinh doanh, tập trung rà soát các thủ tục nội bộ để giảm thực chất 50% thời gian, chi phí thủ tục hành chính theo Kết luận số 18.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu và vận hành ổn định 4 trường thuộc giai đoạn 1, hoàn thành trước 30/11/2026. Trong đó, phải đảm bảo "trường học mới vận hành tốt hơn trường học cũ", đặc biệt là điều kiện về ăn, ở, học tập, sinh hoạt của các cháu học sinh và giáo viên.

Trên cơ sở kết quả của 3 tháng cuối năm 2026 và chỉ tiêu đã được Trung ương giao, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027; tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từng ngành, từng xã/phường, từng dự án trọng điểm như cách làm thời gian vừa qua.