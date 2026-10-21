Quảng Trị cần chuyển hoá lợi thế thành giá trị thực chất, bền vững

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chiều 21/10, tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Quốc phòng; Tài chính; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 8,42% (theo kịch bản, 9 tháng tăng 9,26%), xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục đà tăng trưởng. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

9 tháng qua, Quảng Trị có 1.113 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 11.974,416 tỷ đồng; 436 doanh nghiệp giải thể. Tính đến nay, toàn tỉnh có 10.639 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký bình quân 19,62 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo và hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp tục triển khai. Cụ thể, 3.539 căn nhà ở cho hộ nghèo đã được khởi công. Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Chiến dịch 500 ngày đêm được đẩy mạnh triển khai. Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế-xã hội Quảng Trị từ đầu năm đến nay vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng còn lớn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; khối lượng công việc ở cấp xã lớn, việc bố trí cán bộ, công chức ở một số địa phương còn bất cập và có tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ban ngành địa phương đã thảo luận, trao đổi về một số nội dung như: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển cửa khẩu quốc tế; cân đối, bố trí nguồn lực; gỡ vướng cho các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công; triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; rà soát tổng thể, hỗ trợ nhà ở cho người có công; cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

4 điểm sáng và 3 lưu ý

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và những đổi mới bước đầu trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thời gian qua.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 điểm sáng.

Trước tiên, đà tăng trưởng đang phục hồi rõ nét, GRDP Quý III tăng 9,57%; công nghiệp-xây dựng tăng 13,51%; nhiều dự án động lực đã hoàn thành xây dựng và sẽ đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh trong quý IV.

Phó Thủ tướng: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đồng thời, đầu tư và xuất nhập khẩu có chuyển biến tích cực. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 62.074 tỷ đồng, tăng 28,5%; kim ngạch thương mại qua cửa khẩu Lao Bảo tăng 38%, cửa khẩu Cha Lo tăng 22,8%, khẳng định vai trò ngày càng lớn của trục kinh tế Đông - Tây.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tính đến nay, tỉnh đã đón khoảng 9,3 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ; tổng thu dịch vụ trên địa bàn đạt hơn 10.800 tỷ đồng.

Song song với đó, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội được quan tâm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nêu 3 vấn đề tỉnh cần lưu ý: Tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản, dẫn đến áp lực dồn vào Quý IV rất lớn. Đặc biệt, kết quả của "trụ cột" công nghiệp-xây dựng thấp hơn kịch bản cơ sở.

Không những vậy, động lực tăng trưởng còn phụ thuộc một số dự án năng lượng lớn. Việc chậm tiến độ của các dự án này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng trưởng GRDP trong 9 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, giải ngân đầu tư công, nhất là vốn ngân sách trung ương còn thấp; thu ngân sách chưa đạt yêu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Quảng Trị tập trung một số nhiệm vụ cụ thể - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Giải ngân đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Chia sẻ với những khó khăn khách quan của tỉnh và quán triệt tinh thần kiên định với mục tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Quảng Trị tập trung một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; khẩn trương đưa dự án vào hoạt động, tạo sản phẩm và giá trị gia tăng thực tế. Theo đó, khẩn trương rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án vốn lớn; xử lý nhà thầu thi công cầm chừng; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao.

Thứ hai, cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp để khơi thông nguồn lực phát triển.

"Đây là điểm nghẽn của tỉnh mà nhiều năm qua chưa giải quyết được; đề nghị đồng chí Bí thư, Chủ tịch tập trung chỉ đạo, đây cũng là cơ hội để các đồng chí khẳng định quyết tâm và năng lực của mình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, theo Phó Thủ tướng, mục tiêu của Quảng Trị không chỉ là trở thành trung tâm năng lượng, mà phải tận dụng lợi thế năng lượng để thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật, hình thành các chuỗi giá trị mới, tạo việc làm và nguồn thu bền vững cho tỉnh.

Thứ tư, tập trung cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh; lựa chọn những dự án hạ tầng đủ lớn, trọng điểm để hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi liên kết sản xuất - thương mại - logistics. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án thứ cấp trong KCN Quảng Trị, kết nối giao thương hàng hoá; phấn đấu Cảng hàng không Quảng Trị sớm vận hành giai đoạn 1.

Thứ năm, phát huy lợi thế đặc biệt sau hợp nhất, kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các điểm du lịch biển đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng để hình thành những tuyến, sản phẩm du lịch liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và giá trị gia tăng từ du lịch.

Trước mắt, cần khai thác hiệu quả mùa khách quốc tế cuối năm và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tháng 11/2026; chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027; thúc đẩy các dự án du lịch trọng điểm, trong đó có Quần thể núi U Bò - hồ Thác Chuối; quan tâm phát triển nông nghiệp xanh, chế biến nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ sáu, tỉnh nghiên cứu, nhân rộng cơ chế "luồng xanh" trong đầu tư kinh doanh, tập trung rà soát các thủ tục nội bộ để giảm thực chất 50% thời gian, chi phí thủ tục hành chính theo Kết luận số 18.

Thứ bảy, đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu và vận hành ổn định 4 trường thuộc giai đoạn 1, hoàn thành trước 30/11/2026. Trong đó, phải đảm bảo "trường học mới vận hành tốt hơn trường học cũ", đặc biệt là điều kiện về ăn, ở, học tập, sinh hoạt của các cháu học sinh và giáo viên.

Thứ tám, trên cơ sở kết quả của 3 tháng cuối năm 2026 và chỉ tiêu đã được Trung ương giao, Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027; tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từng ngành, từng xã/phường, từng dự án trọng điểm như cách làm thời gian vừa qua.

"Tôi tin tưởng với truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026, đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chia sẻ./.