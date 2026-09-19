Quảng Trị: Cam Lộ sẽ triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới hiện đại thế nào?

Ngày 19/9, UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi được tỉnh lựa chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, địa phương đã xây dựng đề án và kế hoạch triển khai cụ thể.

Xã Cam Lộ cùng với xã Lệ Thủy là hai địa phương được UBND tỉnh Quảng Trị lựa chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030.

Lợi thế nổi bật của xã Cam Lộ là nằm trên các tuyến giao thông quan trọng như QL9 kết nối cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với QL1, đồng thời là tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cao tốc Bắc - Nam…

Bên cạnh đó, Cam Lộ với những tuyến đường giao thông rộng rãi, sạch đẹp, những những cánh rừng tự nhiên và rừng trồng bạt ngàn, những vùng chuyên canh cây công nghiệp, vùng nguyên liệu tập trung… cùng các khu dân cư khang trang với những tuyến đường hoa, tạo nên không gian sống yên bình và đầy sức sống.

Ông Lê Anh Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ cho biết, xã Cam Lộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Cam Chính, Cam Thành, Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ, với diện tích tự nhiên 16.684,5ha, dân số 30.415 người với 7.590 hộ.

Ô tô vận chuyển hàng hóa trên QL9 đoạn qua xã Cam Lộ.

Việc hình thành đơn vị hành chính mới tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương về vị trí địa lý, không gian phát triển hạ tầng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch, logistics. Qua đó, tạo cơ sở để xã Cam Lộ phát triển theo hướng văn minh, hiệu quả và ổn định lâu dài.

UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại; Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và các Ban xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn. Phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí, từng địa bàn; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ và cam kết.

Đồng thời, UBND xã chủ động đăng ký đưa vào chương trình kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ gắn với vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, tự nguyện giải phóng mặt bằng.

Một tuyến đường hoa tại xã Cam Lộ.

Công tác hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Phong trào vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa được triển khai hiệu quả...

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Lộ chia sẻ, trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn có 31/42 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 73,8%. Trong đó, 3 xã (Cam Chính, Cam Thành, Cam Nghĩa) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Cam Lộ đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đây là nền tảng quan trọng để xã Cam Lộ sau sáp nhập tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.

Đền thờ vua Hàm Nghi ở xã Cam Lộ.

Ông Nguyễn Thành Công cũng cho biết, về giao thông, xã Cam Lộ nằm trên các tuyến giao thông quan trọng như QL9, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông… Hệ thống giao thông trên địa bàn xã chủ yếu là đường bộ, tổng chiều dài các tuyến hơn 151,9km, được cứng hóa 100% (khoảng 94,9km nhựa hóa và 57,01km bê tông xi măng).

Cam Lộ cũng là địa phương hiện đã có ít nhất 50% km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% thôn trên địa bàn toàn xã có mô hình đoạn đường tự quản, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Trên địa bàn xã có 39 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, 4 sao và 5 sao…

"Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí và lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp và nhân dân để triển khai thực hiện", ông Nguyễn Thành Công cho hay.

Những tuyến đường rực rỡ sắc hoa ở xã Cam Lộ.

Trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển hạ tầng phục vụ du lịch nông thôn; đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và hệ thống camera AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, sửa chữa, nâng cấp các trung tâm học tập cộng đồng thôn đã xuống cấp…

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thôn thông minh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch, tuần hoàn và bền vững...

Đường hoa bên tán rừng cao su ở xã Cam Lộ.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện mô hình xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, với hai địa phương được lựa chọn thí điểm là xã Lệ Thủy và xã Cam Lộ. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm mô hình xã nông thôn mới hiện đại, tạo cơ sở thực tiễn để nhân rộng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu hai địa phương được lựa chọn tập trung hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, đồng thời xây dựng lộ trình, danh mục công trình ưu tiên, huy động nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại trong giai đoạn 2026 - 2030. Các nội dung trọng tâm gồm chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa và du lịch nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các địa phương thí điểm. Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, lồng ghép nguồn lực, hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới hiện đại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình, góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

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