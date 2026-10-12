Quảng Trị cam kết bằng hành động cụ thể để vun đắp niềm tin với doanh nghiệp, nhà đầu tư

Quang cảnh buổi gặp mặt doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chiều 12/10. (Ảnh: HG)

Đến dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện VCCI, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành và địa phương trong tỉnh.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có hơn 1.100 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh có hơn 10.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 210.000 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động thu hút đầu tư thường xuyên, đầu tháng 7/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh điều chỉnh và xúc tiến đầu năm 2026, trong đó đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát đầu tư cho 33 dự án, với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư hơn 194.000 tỷ đồng. Các dự án thu hút đầu tư tập trung nhiều vào 4 trụ cột chiến lược của tỉnh, gồm: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HG)

Cũng theo Sở Tài chính Quảng Trị, từ đầu năm đến nay, có 66 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 53.700 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật có 12 dự án năng lượng với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối của Tập đoàn SunGroup với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng là những dự án trọng điểm, động lực trong các trụ cột chiến lược phát triển của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị tham dự buổi gặp mặt các doanh nghiệp (Ảnh: HG)

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở Quảng Trị hiện nay đang đối mặt với không ít thách thức. Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, nhiều quy định pháp luật thay đổi; giá nguyên vật liệu biến động, chi phí đầu vào gia tăng, khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính, đất đai vẫn còn nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc; thị trường bất động sản chậm phục hồi… làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh các vấn đề về: thủ tục đầu tư, kinh doanh; khả năng tiếp cận đất đai, nguồn vốn; vướng mắc về giải phóng mặt bằng; khó khăn về định giá đất cao trong bối cảnh thị trường bất động sản đang giảm nhiệt; giá cả vật liệu tăng cao, thị trường lao động khan hiếm....

Đại diện doanh nghiệp phát biểu (Ảnh: HG)

Phát biểu với các doanh nghiệp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng chí Vương Quốc Tuấn gửi tới toàn thể các doanh nhân, nhà đầu tư lời chào trân trọng, lời chúc mừng nồng nhiệt và lời tri ân sâu sắc nhất. "Buổi gặp mặt hôm nay không chỉ để chúc mừng, tri ân, mà còn là dịp để chính quyền và doanh nghiệp ngồi lại bên nhau, cởi mở chia sẻ những trăn trở, mong muốn và cùng nhau vạch hướng cho chặng đường phía trước", đồng chí Vương Quốc Tuấn nói.

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Trị, tỉnh cam kết tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhất, chuyên nghiệp nhất và an tâm nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từ đầu tháng 10/2026, Quảng Trị triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính. Các hồ sơ thuộc diện này được gắn nhãn nhận diện riêng, xử lý song song. Tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Đây là cam kết bằng hành động cụ thể, để vun đắp niềm tin với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có tính động lực và sức lan toả lớn, đặc biệt là các công trình chiến lược về năng lượng, giao thông, sân bay, cảng biển, logistics và du lịch.

"Trên tinh thần nói đi đôi với làm, mọi cam kết sẽ được kiểm đếm bằng tiến độ, chất lượng, sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; mức độ hài lòng của doanh nghiệp sẽ là một thước đo quan trọng để đánh giá cán bộ.

Tỉnh Quảng Trị sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ, tiếp sức và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tiềm năng; bởi chúng tôi luôn coi thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh", đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.