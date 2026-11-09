Quảng Trị: Các khu kinh tế, khu công nghiệp duy trì động lực tăng trưởng

Thu hút đầu tư duy trì đà tăng

Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, tính đến hết tháng 10/2026, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 402 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 250.484,65 tỷ đồng. Trong đó, có 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 72.638 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD. Đáng chú ý, 236 dự án đã đi vào hoạt động, góp phần bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Riêng trong tháng 10/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư 1 dự án với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 11 dự án và thu hồi 3 dự án. Lũy kế 10 tháng, tỉnh đã thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án với tổng vốn đăng ký 4.753,3 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 44 dự án và thu hồi 16 dự án.

Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Trị.

Cùng với công tác xúc tiến đầu tư, việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ tiếp tục được chú trọng. Từ tháng 7/2025 đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 37/60 dự án thuộc danh mục chậm tiến độ được theo dõi, giám sát. Hiện còn 23 dự án đang tiếp tục được rà soát, xử lý theo quy định. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế tình trạng dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng, một số dự án đã cơ bản hoàn thành, được kiểm tra nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Hòn La, hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới mở rộng và các hạng mục đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp này. Dự án tuyến RD-01 và RD-04 tại Khu công nghiệp Quán Ngang cũng đã hoàn thành thi công, đang triển khai nghiệm thu, bàn giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ một số công trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Dự án đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt đang tạm dừng thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Dự án san nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay giai đoạn 2 mới đạt 10,3% giá trị hợp đồng. Một số dự án xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật khác cũng đang trong giai đoạn triển khai ban đầu.

Trong năm 2026, tổng vốn ngân sách địa phương bố trí cho các dự án là hơn 60 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, giá trị giải ngân đạt hơn 41,24 tỷ đồng, tương đương 68,5% kế hoạch vốn được giao. Ban Quản lý Khu kinh tế đang tập trung đôn đốc tiến độ thi công, phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thương mại qua cửa khẩu tăng trưởng

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, thương mại qua các cửa khẩu quốc tế tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của các khu kinh tế trên địa bàn, với mức tăng trưởng tích cực. Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Lao Bảo duy trì vai trò quan trọng trong lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và kết nối thương mại khu vực.

Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu và quá cảnh trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.535,95 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Khối lượng hàng hóa đạt gần 4,99 triệu tấn, tăng 17,3%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,667 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan nhà máy sản xuất bao bì vừa khánh thành, đi vào hoạt động ở Khu công nghiệp Quán Ngang.

Trong khi đó, tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu và quá cảnh ước đạt 14.610,04 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa đạt khoảng 4,26 triệu tấn, tăng 23%. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 625,61 tỷ đồng, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế La Lay, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu và quá cảnh trong 10 tháng ước đạt 229,66 triệu USD, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa đạt khoảng 2,17 triệu tấn, giảm 11,6%; thu ngân sách nhà nước đạt 406,05 tỷ đồng, giảm 17,4%. Những kết quả này cho thấy, hoạt động thương mại tại các cửa khẩu vẫn có sự phân hóa, đòi hỏi tiếp tục cải thiện hạ tầng, dịch vụ logistics và năng lực thông quan hàng hóa.

"Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị xác định tiếp tục phát huy lợi thế các khu kinh tế, khu công nghiệp, gắn thu hút đầu tư với hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực như Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1, Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, Khu bến cảng Mỹ Thủy và các dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp"- ông Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Cùng với đó, các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp như Khu công nghiệp Quảng Trị, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Khu công nghiệp Cam Liên, Khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3, Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, Khu công nghiệp Capella Quảng Trị và Khu công nghiệp Hòn La II tiếp tục được tập trung đôn đốc, hỗ trợ triển khai.

Ban Quản lý Khu kinh tế cũng xác định đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đồ án quy hoạch, nhất là điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ được kỳ vọng góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với định hướng lấy hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm làm trọng tâm, các khu kinh tế, khu công nghiệp được kỳ vọng tiếp tục trở thành động lực quan trọng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp nhìn chung duy trì ổn định. Doanh thu sản xuất công nghiệp trong tháng 10/2026 ước đạt 7.387 tỷ đồng, trong đó khu vực phía Bắc đạt 1.277 tỷ đồng, khu vực phía Nam đạt 6.110 tỷ đồng. Số nộp ngân sách nhà nước ước đạt 328 tỷ đồng. Hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp có 288 dự án đang hoạt động, sử dụng khoảng 11.922 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này cho thấy, vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế công nghiệp trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và đóng góp nguồn thu cho địa phương.