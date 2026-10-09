Quảng Trị: Cá biển chết không phải do ô nhiễm môi trường nước

Cán bộ chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị lấy mẫu nước biển khu vực Đá Nhảy để phân tích, đánh giá chất lượng nước. (Ảnh: HG)

Trước đó, hiện tượng cá biển chết dạt bờ xuất hiện tại vùng biển Đá Nhảy thuộc địa phận 2 xã Đông Trạch và Bắc Trạch vào đêm 30/9 đến trưa 1/10, trên chiều dài khoảng 1,5km bờ biển, số lượng ước tính hơn 100kg, chủ yếu là cá mòi, kích thước cỡ 15-17cm.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền các tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân thu gom, chôn lấp, không sử dụng làm thực phẩm; đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Từ 1/10 đến nay không phát hiện tình trạng cá biển chết trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch.

Các địa phương khác ở tỉnh Quảng Trị không ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị tổ chức đoàn kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền các xã Bắc Trạch và Đông Trạch sự việc; lấy mẫu nước biển ven bờ để phân tích chất lượng nước theo quy định. Đoàn không lấy mẫu phân tích dịch bệnh vì cá đang trong quá trình phân hủy nên mẫu bệnh phẩm không còn bảo đảm chất lượng và điều kiện cần thiết để lấy mẫu phục vụ xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

Tại khu vực biển gần bờ nơi đoàn kiểm tra, hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân diễn ra bình thường, các tàu khai thác ruốc bằng nghề pha xúc hoạt động và thu được sản lượng tương đối cao.

Tình trạng cá biển chết dạt vào bờ biển các xã Đông Trạch và Bắc Trạch diễn ra trong đêm 30/9 đến trưa 1/10. Từ đó đến nay hiện tượng này không còn xảy ra. (Ảnh: HG)

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ cho thấy, tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép đối với nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển.

Cùng với đó, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại vùng bờ biển xuất hiện cá chết dạt bờ (khu vực Đá Nhảy) cho thấy tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ven biển. Như vậy, theo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định là chưa đủ cơ sở để xác định là cá chết do môi trường nước gây ra.

Hiện tượng cá chết chỉ ghi nhận đối với cá mòi, xảy ra cục bộ, trong thời gian ngắn, với hiện trạng thực tế và thông tin thu thập được tại thời điểm kiểm tra, chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân cá chết do bệnh truyền nhiễm.