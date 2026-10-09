Quảng Trị: Bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê - Đông Hà vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS-CBTA

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và đoàn công tác Bộ Xây dựng

Ngày 9/10, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng về việc bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê - Đông Hà vào hệ thống vận tải thuộc Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS-CBTA). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trình bày sự cần thiết bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê - Đông Hà vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS-CBTA nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế trong khu vực.

Sở Xây dựng đã đề xuất hai phương án kết nối đoạn tuyến từ xã Đồng Lê đến phường Đông Hà với hệ thống vận tải đường bộ thuộc GMS: Phương án 1 đi theo Quốc lộ 12A đến nút giao cao tốc tại xã Tân Gianh, tiếp tục theo tuyến cao tốc đến nút giao Quốc lộ 9 tại xã Hiếu Giang và đi theo Quốc lộ 9 đến phường Đông Hà với tổng chiều dài 187,7 km; Phương án 2 đi theo Quốc lộ 12A đến Quốc lộ 1A tại phường Bắc Gianh, sau đó theo Quốc lộ 1A và các tuyến tránh đến phường Đông Hà, tổng chiều dài 187,2 km.

Tại buổi làm việc, từ hai phương án nêu trên các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất lựa chọn phương án 1 để đề xuất bổ sung vào hệ thống vận tải thuộc Hiệp định GMS-CBTA.

Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trình bày sự cần thiết bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê - Đông Hà vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS-CBTA

Mặt khác, kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và ADB quan tâm hỗ trợ nguồn lực cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A, đoạn từ Đồng Lê đến nút giao cao tốc; hoàn thiện hệ thống biển báo theo tiêu chuẩn tuyến GMS và nâng cấp các đoạn qua trường học, khu dân cư đông đúc nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất với phương án 1; đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam và ADB nghiên cứu phương án nâng cấp Quốc lộ 12A theo quy hoạch đường cấp III, quy mô tối đa 04 làn xe, đáp ứng yêu cầu khai thác, vận hành đồng bộ với hệ thống vận tải GMS.

Đồng thời, nhấn mạnh việc bổ sung đoạn tuyến Đồng Lê - Đông Hà sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới, phát huy lợi thế hành lang kinh tế Đông - Tây.

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án kết nối. Ngoài ra, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chương trình, dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.