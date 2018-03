Quảng Trị: Bò giống hỗ trợ 'chạy' vào nhà người thân cán bộ, rồi bị giết đem bán

Những ngày này, thông tin chính quyền xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cấp phát 10 con bò đực giống theo chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh không đúng đối tượng, khi đa phần những người nhận nuôi bò đều là cán bộ xã và người thân của cán bộ, đáng nói sau khi nuôi hơn 2 tháng thì có nửa số bò trên đã bị bán cho lò mổ giết thịt để hưởng tiền chênh lệch… đã khiến dư luận hết sức bất bình.

Một trong những con bò giống được hỗ trợ còn lại

Trước đó, vào cuối tháng 12/2017, thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ của tỉnh Quảng Trị, 10 con bò đực lai được cấp về xã Triệu Độ để làm giống hậu bị. Theo đó, mỗi con bò đực giống trị giá 18 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng, người nhận nuôi chỉ cần nộp 4 triệu đồng còn lại. Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi và phải cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác con đực giống ít nhất 48 tháng, trừ trường hợp chết, loại thải hoặc thiên tai, dịch bệnh.

Đến đầu năm 2018, sau khi nhận 10 con bò, chính quyền xã Triệu Độ đã chia số bò này cho 9 hộ ở thôn Gia Độ và 1 hộ ở thôn An Lợi của xã. Trong số 10 hộ nhận bò có ông Trần Quốc Tuấn là Trưởng công an xã Triệu Độ; ông Trần Văn Quốc, chủ lò mổ là anh ruột của Trưởng công an xã; ông Hoàng Thanh Chiến là cán bộ văn phòng UBND xã; bà Trần Thị Huệ, vợ của ông Nguyễn Văn Thắng, kế toán trưởng UBND xã; ông Trần Hiếu, em ruột bà Trần Thị Huệ; và ông Hồ Văn Thành là anh ruột của ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ.

Thấy những người được cấp bò không thực sự có nhu cầu nuôi và chủ yếu là cán bộ xã hoặc người thân của cán bộ nên người dân đã có ý kiến bức xúc. Người dân cho rằng cán bộ xã không công khai thông tin quyết định 27 của tỉnh để nhân dân biết đăng kí. Đáng nói, sau khi nhận nuôi được một thời gian ngắn, một số hộ đã đem bò bán lại cho lò mổ với giá bán thịt 1 con khoảng 10 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch...

Bất bình, một số hộ dân ở thôn Gia Độ đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, trình bày bức xúc trước việc UBND xã Triệu Độ cấp phát bò giống không đúng đối tượng. Bởi thực tế trước đó, khi hay tin xã triển khai chính sách này, nhiều hộ dân đã đăng ký lên UBND xã xin nhận bò để chăn nuôi nhưng lại không được phê duyệt.

Được biết, ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ là người trực tiếp nắm chính sách hỗ trợ 10 con bò đực giống này từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Triệu Phong và đưa về xã triển khai.

Trả lời với báo chí, ông Hồng cho hay, vào ngày 27/12, khi lên làm việc tại Phòng NN&PTNT huyện, ông được một cán bộ phòng cho hay, hiện vẫn còn 10 con bò đực giống theo diện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ và muốn phía xã đăng ký. Sau đó, ông Hồng đã gọi điện hỏi ý kiến của Chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy xã Triệu Độ nhưng không được. Sau khi gọi các trưởng thôn trong xã cũng không ai nghe máy, ông Hồng mới điện thoại cho một vài cán bộ trong xã và người thân có khả năng đối ứng vốn để nhận vì Quyết định số 27 không giới hạn đối tượng được hỗ trợ giống vật nuôi, bởi vậy cán bộ có nhu cầu thì vẫn được đăng kí và nhận bò giống.

Cũng theo ông Hồng, loại bò được hỗ trợ khi về địa phương không thích ứng với môi trường, bỏ ăn, trở nên gầy ốm. Vì nguyên nhân này, một số người sợ mất tiền nên đã bán để lấy lại vốn đối ứng bỏ ra ban đầu. Hiện đã có 5 con bò đã bị giết thịt

Còn theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ thì cho rằng do ngày cuối năm dương lịch, gấp quá nên ông Hồng (Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ) nhận về rồi gọi điện cho các trưởng thôn hỏi có ai đăng ký nhận không. Nhưng các trưởng thôn thông báo không ai nhận, có quy định rằng đối tượng nhận bò là người chăn nuôi nên xã phát cho những hộ kể trên.

Tuy nhiên, trước thông tin này, ông Trần Phước Đức, Trưởng thôn Gia Độ khẳng định, không nghe xã phổ biến việc cấp phát bò giống cho dân, người dân ở thôn cũng không hề hay biết.

Hiện vụ việc đang được Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong phối hợp với thanh tra huyện xác minh, làm rõ.

Phạm Quyên