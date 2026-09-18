Quảng Trị: Bộ đội chèo đò đưa, đón hàng trăm người dân và giáo viên vùng lũ

Những chuyến đò do bộ đội chèo lái đã đưa, đón nhiều người dân và giáo viên suốt 2 ngày qua trong vùng ngập lụt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường vào Bản Yên Hợp bị ngập sâu, có đoạn nước dâng từ 1,5 đến 2m, chiều dài khoảng 2km. Hơn 300 hộ dân trong bản bị chia cắt, việc đi lại, sinh hoạt, học tập và triển khai các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giao thông đường bộ gần như không thể lưu thông, việc bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì kết nối với khu vực bị ngập trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ban CHQS xã Kim Phú, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng tại địa phương chèo đò bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Trước tình hình đó, Ban CHQS xã Kim Phú đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức vận chuyển người dân, giáo viên và cán bộ lãnh đạo vào Bản Yên Hợp bằng đò, thuyền. Quá trình thực hiện được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực ngập lụt.

Trong dòng nước lũ dâng cao, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia đưa, đón người dân và các lực lượng vào bản. Những chuyến đò, chuyến thuyền giữa vùng nước ngập không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết mà còn góp phần duy trì sự kết nối giữa Bản Yên Hợp với bên ngoài; tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo, giáo viên và các lực lượng chức năng vào địa bàn thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ nhân dân trong vùng bị chia cắt.

Việc làm thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp của người quân nhân cách mạng, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của Nhân dân.

Bộ đội địa phương luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”

Thời gian tới, Ban CHQS xã Kim Phú tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra; tập trung hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.