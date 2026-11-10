Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng giúp dân ứng phó mưa lũ trên hai tuyến biên giới

Ngày 10.11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị trên hai tuyến biên giới đang chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó mưa lũ và các tình huống trên biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lập rào cản cảnh báo, túc trực 24/24h ở các vị trí nguy hiểm, vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo đó từ tối 9.11 đến sáng 10.11, các xã biên giới có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình 150–200mm; mực nước sông Sê Pôn dâng cao khoảng 3m. Mưa lớn gây ngập 10 điểm tại các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đa Krông và La Lay, độ sâu từ 0,3–3m, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai 10 tổ công tác với 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng lập rào chắn, thiết lập cảnh báo tại những khu vực ngập lụt, sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động người dân không vượt ngầm tràn, không ra suối đánh bắt cá hoặc vào rừng trong thời tiết mưa lũ.

Tại xã Kim Ngân, bốn điểm ngập gồm ngầm bản Cồn Cùng, ngầm bản Còi Đá và các vị trí Km23, Km25 trên Quốc lộ 9B. Cũng tại xã này, đoạn Km30, Quốc lộ 9C bị sạt lở dài khoảng 150m, khối lượng đất đá khoảng 6.000m³, khiến giao thông bị tắc.

Sạt lở tại QL9C đoạn qua xã Kim Ngân

Các cầu, ngầm tràn Thanh Ô thuộc xã Lìa; từ A Vao đi thôn Tân Đi 2 và Húc Nghì thuộc xã Tà Rụt; Đá Đỏ, Ly Tôn thuộc xã Đa Krông đều bị ngập. Riêng cầu tràn Khánh Trang tại Km1, Quốc lộ 15D, xã La Lay, nước cao hơn mặt cầu 1,1m.

Trên tuyến biển, Đồn Biên phòng Roòn đã phối hợp khắc phục sự cố tàu Seatrek, quốc tịch Singapore, bị đứt hệ thống dây buộc vào bờ tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.

Tàu có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than. Chiều 9.11, khi đang neo đậu, bốc dỡ hàng, tàu gặp mưa to, gió lớn, sóng dâng cao làm đứt dây buộc, đe dọa an toàn của người và tài sản.

Đồn Biên phòng Roòn triển khai 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và công nhân cảng than tăng cường chằng buộc, gia cố dây neo. Đến 21 giờ cùng ngày, sự cố được khắc phục, bảo đảm an toàn cho tàu. Đơn vị tiếp tục giữ liên lạc với thuyền trưởng và Cảng vụ, đồng thời trao đổi thông tin với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II để có phương án hỗ trợ khi cần thiết.

Phối hợp với các thành viên tàu Seatrek, quốc tịch Singapore để xử lý sự cố đứt dây buộc cố định tàu trong điều kiện thời tiết mưa to, sóng biển lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện và thủy thủ đoàn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ; yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng chủ động phòng tránh, phối hợp với địa phương bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực biên giới.