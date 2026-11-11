Quảng Trị: Bộ đội biên phòng chuẩn bị 1.500 suất ăn cho học sinh nội trú trong ngày mưa lũ

Các món ăn được cán bộ, chiến sĩ và giáo viên chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đồn biên phòng Ba

Trong hai ngày 9 - 10/11, mưa lớn trên địa bàn xã Đakrông khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do nước dâng cao qua các ngầm tràn. Tại một số khu vực, nước ngập sâu từ 1 - 3 m, người và phương tiện không thể qua lại, nhiều bản tạm thời bị cô lập.

Mưa lũ không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn gây khó khăn cho công tác bảo đảm đời sống tại các cơ sở giáo dục. Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông, các chuyến xe vận chuyển thực phẩm từ trung tâm xã không thể tiếp cận, khiến nhà trường đứng trước áp lực bảo đảm các bữa ăn hằng ngày cho học sinh.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với giáo viên nhà trường tổ chức nấu ăn, chăm lo bữa ăn cho các em. Nguồn lương thực, thực phẩm được huy động từ người dân trên địa bàn, cùng sự chung tay của lực lượng biên phòng và nhà trường đã giúp duy trì hoạt động ăn uống, sinh hoạt của học sinh trong điều kiện giao thông bị chia cắt.

Những thực phẩm sẵn có như thịt lợn bản, cá khô, mì tôm, phở, lạc... được tận dụng linh hoạt, bảo đảm phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày của các em. Ảnh: Đồn Biên phòng Ba Nang

Từ nguồn thực phẩm huy động được, các chiến sĩ biên phòng cùng thầy cô giáo đã chuẩn bị hơn 1.500 suất ăn, phục vụ học sinh trong ba bữa sáng, trưa và tối. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, việc tổ chức ăn uống tại trường cơ bản được duy trì, giúp các em yên tâm học tập và sinh hoạt trong những ngày mưa lũ.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông hiện có hơn 900 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Các em được tổ chức học tập hai buổi mỗi ngày, ăn ở tập trung tại trường và được giáo viên trực tiếp quản lý, chăm sóc. Mô hình nội trú giúp học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập ổn định hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng đưa đón cho phụ huynh.

Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ bữa ăn trong những ngày mưa lũ là một phần trong quá trình phối hợp, đồng hành giữa Đồn Biên phòng Ba Nang và nhà trường kể từ khi cơ sở mới đi vào vận hành ngày 2/11.

Đồn Biên phòng Ba Nang chủ động phối hợp với nhà trường triển khai các phương án bảo đảm thực phẩm, không để học sinh thiếu ăn trong mùa mưa lũ. Ảnh: Đồn Biên phòng Ba Nang

Theo đó, Đồn Biên phòng Ba Nang đã bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ tại trường, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn 407 học sinh nội trú kỹ năng sống, xây dựng nền nếp sinh hoạt tự lập và ý thức chấp hành kỷ luật.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, sự có mặt và hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về lương thực, thực phẩm mà còn giúp nhà trường duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.