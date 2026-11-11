Quảng Trị: Bộ đội biên phòng chuẩn bị 1.500 suất ăn cho học sinh nội trú trong ngày mưa lũ
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn trên địa bàn xã vùng biên Đakrông (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, giao thông chia cắt, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các trường học gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã kịp thời vào cuộc, phối hợp với nhà trường chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, bảo đảm sinh hoạt cho học sinh nội trú trong những ngày mưa lũ...
Trong hai ngày 9 - 10/11, mưa lớn trên địa bàn xã Đakrông khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do nước dâng cao qua các ngầm tràn. Tại một số khu vực, nước ngập sâu từ 1 - 3 m, người và phương tiện không thể qua lại, nhiều bản tạm thời bị cô lập.
Mưa lũ không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn gây khó khăn cho công tác bảo đảm đời sống tại các cơ sở giáo dục. Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông, các chuyến xe vận chuyển thực phẩm từ trung tâm xã không thể tiếp cận, khiến nhà trường đứng trước áp lực bảo đảm các bữa ăn hằng ngày cho học sinh.
Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với giáo viên nhà trường tổ chức nấu ăn, chăm lo bữa ăn cho các em. Nguồn lương thực, thực phẩm được huy động từ người dân trên địa bàn, cùng sự chung tay của lực lượng biên phòng và nhà trường đã giúp duy trì hoạt động ăn uống, sinh hoạt của học sinh trong điều kiện giao thông bị chia cắt.
Từ nguồn thực phẩm huy động được, các chiến sĩ biên phòng cùng thầy cô giáo đã chuẩn bị hơn 1.500 suất ăn, phục vụ học sinh trong ba bữa sáng, trưa và tối. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, việc tổ chức ăn uống tại trường cơ bản được duy trì, giúp các em yên tâm học tập và sinh hoạt trong những ngày mưa lũ.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông hiện có hơn 900 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Các em được tổ chức học tập hai buổi mỗi ngày, ăn ở tập trung tại trường và được giáo viên trực tiếp quản lý, chăm sóc. Mô hình nội trú giúp học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập ổn định hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng đưa đón cho phụ huynh.
Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ bữa ăn trong những ngày mưa lũ là một phần trong quá trình phối hợp, đồng hành giữa Đồn Biên phòng Ba Nang và nhà trường kể từ khi cơ sở mới đi vào vận hành ngày 2/11.
Theo đó, Đồn Biên phòng Ba Nang đã bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ tại trường, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn 407 học sinh nội trú kỹ năng sống, xây dựng nền nếp sinh hoạt tự lập và ý thức chấp hành kỷ luật.
Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, sự có mặt và hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về lương thực, thực phẩm mà còn giúp nhà trường duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/quang-tri-bo-doi-bien-phong-chuan-bi-1500-suat-an-cho-hoc-sinh-noi-tru-trong-ngay-mua-lu.htm