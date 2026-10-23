Quảng Trị: Biển xâm thực nghiêm trọng đe dọa đê kè và đời sống người dân

Dải bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tình hình sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp với tổng chiều dài các đoạn bị sạt lở lên tới hơn 16km. Trong đó, khoảng 12km bờ biển bị ảnh hưởng trực tiếp sau các đợt mưa bão và có tới 10km cần xử lý khẩn cấp nhằm bảo vệ khu dân cư, tài sản cùng hệ thống hạ tầng.

Đáng chú ý, tình trạng xâm thực, sạt lở đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực bờ biển thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy. Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hồi giữa tháng 9 vừa qua, dải bờ biển dài khoảng 500m tại đây đã bị sóng dữ khoét sâu từ 6–7m vào đất liền, có những vị trí bị sạt lở nghiêm trọng lên đến hơn 15m.

Tại khu vực bãi biển Mỹ Thủy, nhiều đoạn đường bê tông ven biển nứt gãy, sụt lún. Những mảng bê tông lớn bị sóng đánh bật, nằm chênh vênh sát mép nước. Có vị trí, bờ biển bị khoét tạo thành vách cao gần 2m. Hệ thống điện chiếu sáng dọc bãi biển cũng bị gãy đổ, hư hỏng, ki ốt kinh doanh bị sập.

Tình trạng sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tình trạng sạt lở, xâm thực còn phá hỏng nhiều giếng nước, hồ nuôi tôm, ốc của người dân địa phương nằm sát bờ biển. Hai miếu thờ ở thôn Mỹ Thủy đã bị sóng đánh đến chân tường, khu vực xung quanh tiếp tục sạt lở, có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi.

Đứng thẫn thờ bên đầm nuôi ốc rộng khoảng 1.000m2 của gia đình, anh Phan Thanh Hạnh, trú thôn Mỹ Thủy nghẹn ngào chia sẻ: "Trước đây khu vực này dù chịu ảnh hưởng của mưa bão nhưng sạt lở không nghiêm trọng như bây giờ. Giếng nước ngọt hư hỏng, hồ nuôi bị ảnh hưởng, có thời điểm tôi buộc phải bấm bụng bán tháo ốc non với giá rẻ mạt, thua lỗ nặng nề".

Nhiều hộ dân nuôi ốc ở xã Mỹ Thủy bị ảnh hưởng khi hồ nuôi, giếng nước bị hư hỏng do sạt lở, xâm thực bờ biển.

Một đoạn bờ biển bị xâm thực.

Chính quyền xã Mỹ Thủy đã di dời khẩn cấp 12 hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển thôn Mỹ Thủy nhằm bảo đảm an toàn. Không chỉ các hộ kinh doanh, hàng chục hộ dân sinh sống, sản xuất gần bờ biển cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, dự kiến phải di dời tái định cư.

Ngoài ra, tình trạng xâm thực bờ biển đang diễn biến nguy hiểm khi nhiều vị trí xung yếu bị biển lấn sâu từ 100-150m, đe dọa trực tiếp khu dân cư. Trong đó, phường Bắc Gianh chịu sạt lở khoảng 2,5km bờ biển với mức độ xâm thực 10-18m, làm suy giảm diện tích rừng phòng hộ; còn tại xã Cam Hồng, khu vực Ngư Thủy Bắc có đoạn sạt lở kéo dài tới 4km.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Cùng với các khu dân cư, hệ thống hạ tầng du lịch và giao thông cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng do sóng biển. Trên tuyến đường dài gần 2km từ chân cầu Cửa Tùng đến bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải), tình trạng sạt lở kè biển và đường du lịch đã kéo dài gần 300m, với mức độ xâm thực sâu từ 3-4m.

Đáng chú ý, công trình bãi tắm cộng đồng Trung Giang được đầu tư hơn 100 tỷ đồng và đưa vào vận hành từ đầu năm 2024 hiện đã bị sóng đánh gãy, sập nhiều cấu trúc bê tông kè. Sự cố này trực tiếp làm hư hỏng cảnh quan du lịch và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các quầy hàng tại đây. Nhằm kịp thời xử lý sự cố này, tỉnh đã chủ động bố trí 20 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa đoạn kè bị hư hỏng.

Tìm giải pháp căn cơ đảm bảo lâu dài

Trước thực trạng sạt lở, xâm thực bờ biển, chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp ứng phó.

Trao đổi với PV, ông Lê Đắc Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho biết trước diễn biến sạt lở, xâm thực bãi biển, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tàu thuyền, tài sản đến khu vực an toàn, tuyên truyền, vận động bà con chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sạt lở bờ biển đe dọa nhiều ki-ốt kinh doanh sát bờ biển thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy.

Theo ông Triều, chính quyền địa phương xác định yêu cầu trước mắt là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực sạt lở, đồng thời phối hợp đơn vị liên quan lên phương án di dời tái định cư và ổn định sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng, khắc phục thiệt hại do sạt lở gây ra.

Chính quyền xã Mỹ Thủy cũng đang theo dõi sát diễn biến xâm thực, sạt lở, chủ động huy động lực lượng khi có tình huống phát sinh, đồng thời tuyên truyền người dân hạn chế đến các khu vực nguy hiểm.

Sạt lở bờ biển ngày càng ăn sâu vào đất liền.

Với sự hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực huy động, tỉnh đã đầu tư xử lý 12 bờ biển bị sạt lở với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng thông qua các công trình kè gia cố, rọ đá và trồng cây chắn sóng.

Tuy nhiên, trước nhu cầu kinh phí khắc phục lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị đang chủ động rà soát, phân loại từng hạng mục theo thứ tự ưu tiên. Song song với đó, địa phương tiếp tục đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn lực theo lộ trình phù hợp nhằm sớm giải quyết triệt để tình trạng này.

Tỉnh Quảng Trị có khoảng 12km bờ biển bị ảnh hưởng trực tiếp sau các đợt mưa bão.

Ông Lê Chí Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai tỉnh cho biết, về lâu dài, ngành chức năng sẽ rà soát tổng thể các diễn biến sạt lở, tìm ra quy luật, nguyên nhân và đặc điểm địa chất từng khu vực để đưa ra giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhất.