Quảng Trị: Bí thư Tỉnh ủy đôn đốc tiến độ cảng Hòn La

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Ngày 14/10, tại cuộc làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan về tiến độ dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La; tập trung nâng cấp luồng hàng hải, hoàn thiện hạ tầng kết nối, xử lý các dự án chậm tiến độ tại Khu Kinh tế Hòn La, tạo động lực phát triển logistics của tỉnh.

Nhấn mạnh vai trò chiến lược của cảng Hòn La trong hệ thống vận tải, logistics của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, quy hoạch và thủ tục đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả.

Đối với việc nạo vét, nâng cấp luồng hàng hải, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc nhà đầu tư xây dựng lộ trình, tiến độ cụ thể, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai, phấn đấu hoàn thành sớm nhất. Việc nâng cấp luồng hàng hải sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận tàu, khai thác hiệu quả hạ tầng cảng và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu sớm triển khai tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn La; nghiên cứu đề xuất xây dựng trung tâm hậu cần công nghiệp, cơ khí, điện gió; rà soát nhu cầu quỹ đất logistics, bảo đảm kết nối đồng bộ cảng biển với hệ thống giao thông và các khu công nghiệp. Các cơ quan liên quan cần làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 4 về quy hoạch vùng đất, vùng nước, tích hợp các nội dung liên quan để hoàn thiện quy hoạch cảng Hòn La theo hướng lưỡng dụng.

Đối với các dự án chậm tiến độ tại Khu Kinh tế Hòn La, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sớm làm việc với từng nhà đầu tư, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ khắc phục. Trường hợp nhà đầu tư không triển khai theo cam kết, tỉnh sẽ xem xét chuyển dự án cho nhà đầu tư khác có đủ năng lực và tâm huyết. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La giai đoạn 1 do Công ty cổ phần Cảng Hòn La làm chủ đầu tư đã hoàn thành thi công cầu cảng số 1 và số 2; đang xây dựng 210 m cầu cảng thủy nội địa. Hạng mục tôn tạo bãi tại cầu cảng số 1 và số 2 đạt khoảng 100%, các hạng mục cầu cảng khác đạt khoảng 70%. Ngày 20/4/2026, cảng Hòn La đón chuyến tàu đầu tiên và hiện tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 10.000 DWT. Đối với giai đoạn 2, dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai xây dựng sau khi hoàn thành giai đoạn 1.

Tuy nhiên, luồng hàng hải Hòn La hiện chỉ đáp ứng tàu có trọng tải đến 10.000 DWT đầy tải, chưa đáp ứng nhu cầu khai thác tàu lớn hơn. Chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện thủ tục đầu tư nâng cấp luồng hàng hải bằng nguồn vốn doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị mở rộng tuyến đường vào khu bến cảng và bố trí khu logistics hậu cần cảng khoảng 8-10 ha.

Theo quy hoạch phân khu xây dựng cảng Hòn La, khu vực này có tổng diện tích khoảng 224 ha, trong đó khoảng 142 ha dành cho trung chuyển hàng hóa và logistics hậu cần cảng. Riêng khu vực bến Hòn La có 12 bến với diện tích khoảng 140 ha, nhưng quỹ đất hậu cần cảng được đánh giá chưa đáp ứng nhu cầu khi các bến đi vào hoạt động.

Tại khu vực bến Mũi Độc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng mở rộng diện tích lên 120 ha; đồng thời điều chỉnh luồng hàng hải, vũng quay tàu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước.

Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La khởi công ngày 21/3/2025 tại Khu Kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, tỉnh Quảng Trị, có tổng mức đầu tư 2.299 tỷ đồng, diện tích 39,22 ha. Dự án gồm 4 bến cập tàu, tổng chiều dài cầu cảng 970 m, triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025-2026) xây dựng hai bến dài 470 m, công suất dự kiến 3 triệu tấn hàng/năm; giai đoạn 2 (năm 2027) xây dựng thêm hai bến dài 500 m, nâng công suất lên 6 triệu tấn hàng/năm. Khi hoàn thành, cảng Hòn La sẽ phục vụ Khu Kinh tế Hòn La và các khu công nghiệp trong tỉnh, đồng thời là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan ra đường biển, góp phần nâng cao năng lực logistics, mở rộng giao thương quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.