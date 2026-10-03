Quảng Trị bắt nhóm đối tượng tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ. (Ảnh: HP)

Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh Chuyên án XC726P về tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng chủ trì, xác lập, lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9, tại Km 589+400, cao tốc bắc-nam xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra xe ô-tô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.39.

Qua kiểm tra phát hiện Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, gồm: Su Binghui (sinh năm 1988), Zheng Desheng (sinh năm 1995), Zhang Yue (sinh năm 1997) và Chen Mengjun (sinh năm 1998).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn lập hồ sơ, phối hợp cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng, ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ Luật hình sự.

Hồ sơ, đối tượng, tang vật cũng được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.