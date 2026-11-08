Quảng Trị: Bắt nhà cái và ba cộng sự trong đường dây ghi lô đề ở Ba Đồn

Ngày 8/11, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, bắt giữ bốn người liên quan.

Bốn người bị bắt trong chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ở Ba Đồn. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 5/11, Công an phường Ba Đồn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng loạt các tổ công tác, phá chuyên án mang bí số 0926B.

Qua đó, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Đồng (SN 1975), được xác định giữ vai trò nhà cái; cùng Trần Thị Mai (SN 1976), Trần Thị Hiền (SN 1985) và Trần Thị Thủy (SN 1965), được xác định giữ vai trò thư ký trong hoạt động ghi lô đề.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 87 triệu đồng, được xác định là tiền đánh bạc cùng các tang vật liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 4 đối tượng nói trên để phục vụ công tác điều tra bà khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và mở rộng vụ án.