Quảng Trị: Bắt nghi phạm bắn đồng nghiệp tại khách sạn ở Lào rồi trốn về Việt Nam

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

Nguyễn Đình Giang bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi giết người sau vụ nổ súng bắn đồng nghiệp tại Lào. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về trường hợp anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu với hai vết thương do đạn bắn ở vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào sáng 2/9 tại phòng 45, khách sạn Viêng Khăm, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Thời điểm đó, anh Phạm Anh Tuấn đang ngủ trong phòng thì một người bịt mặt xông vào, dùng súng bắn hai phát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp xác minh, truy xét nghi phạm.

Vỏ đạn được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đình Giang là nghi phạm gây án. Giang và anh Tuấn là đồng nghiệp tại Lào. Do mâu thuẫn cá nhân, Giang bị cáo buộc dùng súng ngắn bắn anh Tuấn, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi về nước, Giang di chuyển lên tỉnh Lai Châu với ý định vượt biên sang Trung Quốc nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.