Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát vận chuyển 6.000 viên ma túy

Sáng 14/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm CSGT Đakrông - Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Lìa phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng hơn 16h ngày 13/11, tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Thanh Hòa (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen, không gắn biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành bám sát, kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đang vận chuyển một gói ni lông màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên Thạo A Ch (20 tuổi, trú tại bản Chèng, cụm Ka Tup - Ma Hat, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào). Đối tượng Ch khai được thuê vận chuyển số hàng trên từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn, khi đang đến địa điểm giao nhận, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.